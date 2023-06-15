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經濟
2023年6月15日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
3英國併入Vod 長和鋪路撤英電訊 獲償還168億 最快3年後可售合資股份
話你知：兩巨頭23年五度交手 締造交易料共逾二千億
港股五連升斷纜 250天線得而復失
高盛估人行下季降準 末季或再減息
融創重組獲87%債權人支持 股價曾升8％
余偉文料拆息續高企 促銀行做好流動性管理
內資冀外闖 新QDII基金半年推26隻 發行速度破紀錄 中美息差倒掛成誘因
內地今年料1.35萬富翁移民 或再踞全球榜首
財政部在港發行國債120億人幣
匯控售法零售銀行業務 與買方簽新備忘錄
港交所史美倫：研推更多新資產產品
藥師幫今起招股 每手4646元
世銀：中國復蘇仍脆弱
AMD推新AI晶片 挑戰Nvidia 容納人工智能更大模型 亞馬遜擬採用
美議員擬推動撤中國電商貨物關稅豁免
傳印度促小米等 引入印合作伙伴
張兆聰：小鵬新款車或令公司起死回生
技術取勝：中電信下望3.4元才有承接
劉思明：買盤向科技股傾斜可尋寶
周顯：老人最佳活動──炒股
湯文亮：台灣總統候選人自我毁滅
首都拆主力牆後首錄租賃 市價租出 同座兩房月租1.55萬 實呎30元
內地專才1459萬購海翩滙3房戶
傲華最快下周開價 首批不少於50伙
首季全球超級豪宅交投 港佔67宗 排第二
新地六商場推電動車特快充電
星展丘卓文：年底前樓價料橫行 看好新地
地產股息率雖高 不代表勝買樓
周顯：老人最佳活動──炒股
【明報專訊】病態賭徒害死了不少人和不少家庭，我正正認識了不少病態賭徒，輸到破產、著草，不在話下，這其中，殺戳最大的，不消說，是百家樂。
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