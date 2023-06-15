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經濟
國際金融

傳印度促小米等 引入印合作伙伴

【明報專訊】印度《經濟時報》引述知情人士透露，印度政府官員近期與中國手機製造商舉行會議，要求小米（1810）、OPPO、Realme及vivo等，在當地業務引入印度股權合作伙伴，將合約製造工序委託給印度公司，規劃有當地企業參與的製造流程，並通過當地經銷商出口，促進印度成為出口和生產基地。

此外，印度業務亦要任命印度籍人士擔任行政總裁（CEO）、營運總監（COO）、財務總監（CFO）和技術總監（CTO）等關鍵職位。《環球時報》引述熟悉中企在印度營商情况的知情人士稱，印度政府的行為等於「變相收購中國企業」。

委印籍CEO 去年凍48億資金

根據行業分析機構Counterpoint的數據，今年第一季，小米在印度智能手機市場的市佔率為16%，OPPO佔12%，Realme佔9%，vivo佔17%。不過近期部分中國智能手機製造商因被指涉嫌非法匯款而備受壓力。路透社上周報道，印度執法部門以《外匯管理法》為由，去年起凍結了小米在當地總計約48億元人民幣的資金。小米去年經調整凈利潤為85億元人民幣，相當於去年逾56%淨利潤被凍結。自2020年以來，印度已禁止大量中國軟件，並對中國企業和中國資金嚴加限制。

Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）近日受訪時亦談到，在「民主的印度」經營業務所承受的政治壓力，指曾被印度政府要求屏蔽那些批評官方打壓農民抗議的帳號，否則不能在印度經營。最終Twitter凍結了數百個帳戶。印度電子和信息技術部長Rajeev Chandrasekhar批評，這是徹頭徹尾的謊言。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕中國 智能手機製造商 小米 印度

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