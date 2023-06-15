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經濟

財政部在港發行國債120億人幣

【明報專訊】國家財政部昨日透過香港金管局的債務工具中央結算系統，發行今年第一期人民幣國債，總額120億元（人民幣，下同），其中20億元為10年期國債，票面息率為2.71厘，申請額102.24億元，超額認購5.11倍；40億元為3年期國債，票面息率為2.3厘，申請額為180.62億元，超額認購4.52倍；60億元為2年期國債，票面息率為2.2厘，申請額為217.39億元，超額認購3.62倍。

另外，財政部周二（13日）在港舉行全球投資者會議，彭博引述與會人士稱，財政部金融司司長王克冰在會上表示，目前發債成本仍處於高位，因此內地在關注市場形勢，尋找發行外幣主權債券的機會。他又指定期發行外幣國債是既定的政策，中國對外開放的態度堅定，可請投資者放心。

內地尋發行外幣主權債券機會

與會的香港金管局總裁余偉文在會議上表示，香港希望與內地監管機構研究在香港推出離岸國債期貨，希望吸引來香港發行更多債券，尤其是綠色債券。內地財政部沒有回應彭博查詢，金管局則對會議細節不予置評，指當局經常就不同主題，與不同團體保持密切對話。

港冀與內地在港推離岸國債期貨

為應對經濟放緩，內地本月下調逆回購利率，市場預期貸款基準利率也將自去年8月以來再度下調，帶動昨日中國10年期國債孳息率報2.653厘，下跌0.19%。在岸人民幣在周三最低貶至7.167的6個月低位。隨着人民幣下跌，外資過去4個月減持約118億元中國主權債。

相關字詞﹕人民幣國債 國債 財政部 人民幣 金管局

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