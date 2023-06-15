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經濟

內地今年料1.35萬富翁移民 或再踞全球榜首

【明報專訊】投資移民顧問Henley & Partners發表報告，預料中國內地今年多達1.35萬名百萬美元富翁淨流出，移民海外，人數之多料勢將再高踞全球首名，按年增逾兩成之餘，人數更多於隨後的印度、英國、俄羅斯三地的總人數，至於澳洲、阿聯酋、新加坡則成吸納富翁的熱門地。報告料香港今年成為富翁淨流出的第六名，約1000名富翁移民，較去年削半。但港人移居最多的英國，富翁移民淨流出更預期較去年倍增，排名全球第三。

港今年料失千名富翁 較去年削半

根據報告，中國內地去年多達1.08萬名富翁淨流出，已屬全球第一，僅次的俄羅斯、印度，則各有8500名及7500名富翁移民海外。不過，今年中國內地富翁移民淨流出料多達1.35萬名，按年增25%。New World Wealth研究主管Andrew Amoils表示，中國內地繼續成為年內最多富翁淨流出地，解釋了過往數年內地為何普遍財富增長放緩，近期淨流出亦對內地影響料更大。報告指出，2000年至2017年間內地經濟增長強勁，惟此後數年內地百萬富翁人數未見明顯增長。

澳星阿聯酋成富翁淨流入贏家

報告預計，香港今年富翁淨流出人數仍達1000名，人數較去年大幅回落58%。澳洲、阿聯酋、新加坡三國則成大贏家，在富翁淨流入排行榜中，去年實際及今年預測均佔據首三名。去年第一是阿聯酋，多達5200名富翁移民淨流入，其次為澳洲、新加坡，分別淨流入3800名及2900名。至於今年預測中，澳洲則排第一，料多達5200名富翁淨流入，按年增36%。

Henley & Partners表示，今年首季破紀錄接獲最多宗移民查詢，按季增加36%，按年更增47%。Henley & Partners行政總裁Juerg Steffen指出，過去十年百萬富翁移民趨勢已見穩定增長，今年似乎回復至疫前水平，料今明兩年分別多達12.2萬及12.8萬名富翁移民。

相關字詞﹕淨流出 富翁

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