明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股五連升斷纜 250天線得而復失

【明報專訊】市場等待美國聯儲局議息結果，港股繼續窄幅上落，經過連續上升五日後恒指見回吐，昨日先升後回跌113點，收市報19,408點，250天平均線（19,572點）得而復失，大市成交金額再縮至931億元，大市沽空比率下降9個百分點至13.5%，受累內地減息，四大內銀股全面回吐，科網股靠穩，個別新能源汽車股逆市有炒作。

北水淨流入減弱 成交縮至931億

隔晚美國公布的5月份通脹比市場預期的低，美股三大指數上升，標普500指數跟納斯達克指數更創13個月高位，恒指昨日高開26點後早段最多升近120點，但之後缺乏買盤跟進而倒跌，午後更一度跌近170點，最終恒指收報19,408點，跌113點或0.6%；國企指數跌41點收報6576點；科技股指數升14點收報4052點。人行放水，但北水淨流入卻連續第二日減少，由上日淨入31.2億元縮至15.5億元，「滬深股通」淨流出22億元人民幣，為連續第4日流出。

人行減息拖累 四大內銀齊挫

科技股個別發展，獲10.75億元北水淨入的騰訊控股（0700）升0.2%，阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別跌0.6%及0.5%，網易（9999）升1.5%至逾10個月高位，攜程（9961）跌5.2%，為全日表現最差藍籌。內地上月新增貸款低於市場預期兼人民銀行自去年8月以來再度減息，內銀股受壓，工商銀行（1398）跌2.4%，中國銀行（3988）跌1.6%，建設銀行（0939）挫1.4%，農業銀行（1288）跌1.3%。

憧憬新補貼措施 新能源車股逆市升

憧憬新補貼措施出台，新能源車股逆市受追捧，銷量創新高的理想汽車（2015）股價升5.4%，創新高，蔚來（9866）升6.6%，小鵬（9868）亦升4.5%，報41.6元，比亞迪（1211）微升報258.8元，升0.4%。

第一上海葉尚志：美股或回吐

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股升至19,500點未能企穩，反而趁好消息出現回吐，雖然守於19,200點的好淡分水線上，但成交依然不足，市場仍關注內地出台刺激經濟的政策。美息方面，他指市場預期美國暫停加息，而美股已持續走高逾一個月，估計美股也有出現回吐的可能。

上 / 下一篇新聞