話你知：兩巨頭23年五度交手 締造交易料共逾二千億

長和的前身和記黃埔，早於1999年及2000年，締造千億元賣「橙」的交易，將2G網絡轉售予德國電訊公司曼內斯曼（Mannesman），繼而再將後者總值700億元的股票，轉售予Vodafone，換取後者約5%的股份，繼而分段減磅套現。這是長和系首次與業內巨頭Vodafone交手。

賣「橙」後售Mannesman股票首交手

及後長和系先後在2007年2月落實以870億元現金出售印度電訊業務；以及在2009年6月在澳洲與當地的公司合併成聯營項目；繼而在2012年7月於愛爾蘭合作共享南愛全國約2000個基站網絡等，交易對手均為Vodafone。連同今次長和及Vodafone將英國電訊業務合併，前後進行過五次交易，由於長和旗下3英國的資產淨值也達588.14億元，因此過去23年兩家國際電訊巨頭締造的交易價值，保守估計超過2000億元。長和在保留下來的澳洲電訊業務與Vodafone合併後，市場佔有率及江湖地位更見上升，合作共贏的大道理，因此盡在交易中。