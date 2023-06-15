明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

3英國併入Vod 長和鋪路撤英電訊 獲償還168億 最快3年後可售合資股份

【明報專訊】長和（0001）與Vodafone（Vod）之間的英國電訊業務合併交易醞釀多時，昨終落實，雙方將各自的英國業務注入合資公司，由長和旗下CK Hutchison Group Telecom Holdings（CKHGT）及Vodafone各佔49%及51%權益。當業務交割後，長和將獲3英國現金償還16.84億英鎊（168.3億港元）。長和有權在3年禁售期後轉售合資公司49%股權予Vodafone，其持有的49%權益最低企業價值估值達80.85億英鎊（800.72億港元）。

明報記者 陳偉燊

截至香港時間昨晚10時，長和在美國ADR（美：CKHUY）升0.48%，報6.23美元，折合約48.79港元，較昨日港股收市48.85元微跌0.1%。Vodafone股價在同一時間升1.46%，見73.49便士。長和集團聯席董事總經理霍建寧說，這次合併可為集團和股東釋放龐大價值，變現巨大協同效應、降低淨負債及進一步強化財務狀况。該集團估計完成交易後，資產總額及負債總額預期將分別減少156.89億元及157.29億元，令交割時之資產淨值預期增加4000萬元。

霍建寧：為集團股東釋放龐大價值

根據交易條款，Vodafone將向合資公司提供貸款17億英鎊（168.32億港元），3英國轉而向長和現金償還16.84億英鎊（168.3億港元）。完成交易後，合資公司將結欠Vodafone約60億英鎊（594.06億港元）。兩間集團手上的合資公司股份將設3年禁售期，在期後Vodafone可行使認購權，或長和可行使認沽權，長和據此可將手上合資公司49%股權脫手。交割後首7個財政年，作價規範在最低企業價值165億英鎊（1634.11億港元）或以上，換言之長和手上的合資公司股權最低企業價值約80.85億英鎊（800.72億港元）；7個財政年後、交易企業價值不受此限。

Vodafone在購入合資公司餘下股權時，可以非現金及/或現金支付交易代價，但是若支付非現金代價，三分之一為Vodafone TopCo（Vodafone於英國掛牌企業）新股，惟上限為已擴大後股權5%，餘款會以貸款票據支付之。

長和指，合併公司將在未來投資110億英鎊建5G網絡，預期交易完成後第5年，每年成本和資本開支協同效益將逾7億英鎊，代表淨現值超過70億英鎊。待監管機構及股東批准後，雙方預期交易於2024年底完成。長和早於2003年3月正式以3英國名義啟動3G業務，及於2014年及2019年先後啟動4G及5G業務，該集團曾謀求與另一網絡O2合併不果，最終今次與Vodafone英國合併。

相關字詞﹕3英國 霍建寧 長和

上 / 下一篇新聞