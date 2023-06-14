NOVO 2A期 周六次輪推售223伙

雷霆預告，項目下一輪大型銷售，料將於3個月後，屆時會加推2A期「樓王」，分別位於1座A翼及B翼。新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期次輪推售的223伙，涵蓋13伙開放式、16伙1房戶、164伙2房戶、及30伙3房戶，折實價336.09萬至946.81萬元，折實實呎12,779至16,580元。

瑜一‧天海同日推售66伙

另外，華懋、港鐵（0066）何文田站瑜一系列，其中第1A期瑜一．天海上載新銷售安排，本周六以價單形式發售66伙，同時推出24伙下周一起招標。華懋集團銷售總監封海倫表示，做價將參考近期九龍豪宅特色單位成交價，而是次招標買家可獲至少車位認購權1個。封又稱，瑜一系列年初開售至今套現逾69.6億元、累沽412伙；其中瑜一•天海累售54 伙、套現約7.89億元，已售出單位中，逾六成為2房戶型。華懋集團銷售總經理陳慕蘭補充，周六推售的66伙，包括10伙1房單位、33伙2房單位、23伙3房單位，實用364至960方呎，折實價798.91萬至2989.19萬元，折實實呎21,948至31,137元。

綜合市場資訊，6月至今整體新盤成交累錄約310宗，其中恒地（0012）大角嘴現樓利奧坊‧凱岸，透過招標方式售出第1座3樓F室，實用面積233方呎1房間隔、連66方呎平台，成交價610萬元、實呎2.61萬元，為項目本月首宗一手成交。

朗濤3房逾2848萬沽 實呎2.15萬

鷹君（0041）大埔白石角現樓朗濤，亦以2848.8萬元售出第5座2樓A室，實用面積1325方呎3房連儲物房設計、實呎2.15萬元；朗濤本月至今暫售4伙，吸金逾1.1億元。