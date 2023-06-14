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經濟
2023年6月14日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
中央推降本22條 減息減稅振經濟 人行率先降逆回購利率 料周四MLF跟降
5月新增貸款1.36萬億 少於預期
分析：或推動人民幣短期反彈
科網內房物管股力撐 恒指倒升117點
畢馬威：港銀今年料不會再加P
貿發局調低港出口預測 最差零增長 貨運力未復元 電子產品貿易續下行拖累
WSJ：美科企限港用ChatGPT等
IBM下月推 AI平台「watsonx」
香港寬頻終止討論潛在收購要約
世城增證券業務 冀服務更個性化
瑞信削多家內銀今年盈利預測
匯控將逐步退出 新西蘭個人銀行業務
菜鳥「618」首波港訂單 按月錄雙位數增長
美上月CPI升4% 逾兩年最低 市場押注美聯儲停加息概率達九成半
科技出口股帶動 日經指數刷新33年高位
卡塔爾財團傳勝出競購 曼聯股價早段升15%
張兆聰：SaaS概念股落後終起動 可小注
涂國彬：金價待美議息後展新行情
技術取勝：瑞聲17元成短線支持位
劉思明：冀消費電子巿場回暖 吼建滔積層板
周顯：幣安的原罪
湯文亮：印尼IPO超越香港 損失其實是新加坡
弦岸折實均呎逼2.7萬 貴絕香港仔 開放式戶205呎 532萬入場
NOVO 2A期 周六次輪推售223伙
港濤軒4房3380萬沽 呎價3.4萬雙破頂
創紀之城3期 全層1.14億放售
內地客4.7萬租皓畋3房戶
THE ASTER靜中帶旺 跑馬地典雅豪宅
跑馬地古蹟處處 名校眾多
凱利投資：下半年基建股看俏 盈利現金流穩定 波動市提供防禦性
技術取勝：瑞聲17元成短線支持位
【明報專訊】眾安短線宜升破23元（圖）
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