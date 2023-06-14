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經濟
國際金融

卡塔爾財團傳勝出競購 曼聯股價早段升15%

【明報專訊】卡塔爾報章《Al-Watan》披露，卡塔爾前首相哈馬德的兒子、卡塔爾伊斯蘭銀行（QIB）主席Sheikh Jassim領導的財團，在英超球隊曼聯的競購中勝出。曼聯未有回應，但報道指官方快將有正式公布。曼聯（美：MANU）股價昨盤前曾急升近三成，昨早段升15%。

據報，Sheikh Jassim於6月7日提交約63億美元的最終報價，從紅魔鬼班主格拉沙家族（the Glazers）手上收購曼聯的全部控制權。Sheikh Jassim一直希望全面收購曼聯，而英國富商拉特克里夫（Jim Ratcliffe）的英力士集團（INEOS）希望收購六成股分，讓格拉沙家族保留少量股權。

受惠AI熱潮 甲骨文上季收入增17%

此外，搭上人工智能（AI）熱潮的甲骨文（美：ORCL），受惠於雲端服務及雲基礎設施收入急升，帶動上季整體收入按年增長升17%至138億美元，並發表較分析師預期樂觀的前瞻指引，刺激股價周二早段升逾4%，股價連續兩天創新高。

市場預期甲骨文可從不斷增長的人工智能趨勢受惠。甲骨文創辦人埃里森（Larry Ellison） 的財富昨亦增至1300億美元 ，超越蓋茨和巴菲特，躋身彭博億萬富豪榜第四位。受AI熱潮推動，台積電（台：2330；美TSM）昨市值重上5000億美元大關。Nvidia主要競爭對手AMD（美：AMD）周三凌晨發布新的AI技術及產品，股價早段高見132.83美元，刷新52周高位。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕人工智能（AI） 台積電 甲骨文 卡塔爾 收購 曼聯

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