瑞信削多家內銀今年盈利預測

對工行下調幅度最大

綜合該行對多隻內銀看法，內地需求疲弱，第二季數據更證明經濟增長放緩，內銀為國家服務的壓力亦會隨之增加，當內地政府調低貸款市場報價利率（LPR）、向未償抵押貸款打折或推出轉按產品時，料未來數季內銀淨息差收窄。此外，年初以來股市疲弱，對今年內銀費用收入增長看法謹慎，惟交易費用收入首季表現穩定。

對於今年盈利預測，瑞信對工行的盈利預測下調幅度最大，削4.8%，信行與農行則分別削2.7%及2%。瑞信另削交行今明兩年盈利預測3.4%及4.8%，建行則分別削0.5%及1.6%。

信行首季表現佳 目標價上調

不過，瑞信上調信行目標價，由4元升至4.35元。原因是信行首季盈利表現佳，在一眾內地股份制商業銀行排第二，資產質素亦持續改善。至於其他內銀則維持原有目標價，建行為6.9元，工行看5.5元，農行料3.8元，交行上望5.2元。另外，瑞信對信行評級由「跑贏大市」降至「中性」，交行評級維持「中性」，建行、工行、農行則維持「跑贏大市」。雖然目標價普遍較周一收市價高，但報告全面下調各內銀今年盈利預測，內銀昨日普遍逆市挫，信行插3.9%，收報4.14元。建行挫1.6%至5.08元，工行跌1.8%至4.25元。農行、交行回軟，跌不足1%，分別收報3.07元與5.24元。