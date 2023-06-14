WSJ：美科企限港用ChatGPT等

憂回答內容違《國安法》

報道提到，香港律政司上周入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》，入稟狀共附上32條YouTube影片，是美國科企首次因政治敏感的香港內容面臨重大法律挑戰。報道指出，部分人士憂慮香港將由以往不受限的互聯網推向內地情况，最終會像內地般設立防火牆，當地自2009年以來已禁止瀏覽facebook及Twitter。

港府：尊重公司產品策略

香港政府發言人回應查詢時表示，政府尊重公司推出產品的策略，又指可通過VPN等方式使用聊天機器人。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，限制使用ChatGPT功能不一定與政治有關，因為很多科企傾向分階段推出旗下產品，例如根據用戶滿意度、本地服務支援等情况而決定推出時間，尤其是AI作為新產品，用戶支援更加重要。

他舉例，微軟將於香港推出Microsoft 365 Copilot，當中亦有整合ChatGPT功能，相信報道只屬個別情况。