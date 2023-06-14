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經濟

貿發局調低港出口預測 最差零增長 貨運力未復元 電子產品貿易續下行拖累

【明報專訊】貿發局修訂早前對今年香港出口的預測，由原先的5%增長下調至0至2%增長。貿發局研究總監范婉兒表示，由於環球局勢未穩定、跨境陸路貨運復原速度尚未明朗，以及電子產品貿易下行周期較長，限制出口表現。但她指出，隨市場預期加息周期於今年內可接近尾聲；而且出口商預計新增訂單增加，她料貨運力持續改善，故對下半年出口持樂觀態度。

明報記者 黃志偉

貿發局調查500名來自六大主要行業，包括機械、電子、珠寶、鐘表、玩具和服裝。除服裝業外，其餘行業的出口信心指數按季有所好轉，其中玩具業按季升7.5點至55.4點，而歐盟及美國5年內首次重回擴張領域。另一方面，香港貿發局出口指數按年升16.9點至47.8點，較疫情前2019年同季37.3點高（見圖），反映香港與內地恢復通關及業務復常後，港出口商信心回升。同時，貿發局今季新增「庫存」、「當前新訂單」和「預期新訂單」三項細分指數，旨在全面反映出口商情緒。

出口指數躍升 出口商信心回升

然而，調查發現香港轉口貿易復原速度遜預期，只有13.4%的出口商預期今年貨運量增加，按季跌23.1百分點。截至上月底，邊境管制站跨境貨運車和貨櫃車總流量，僅回復至疫前約60%。

轉口貿易復蘇遜預期

香港貿發局高級經濟師楊翠麗表示，部分業界代表指受制於運力不足，跨境物流運輸成本仍較疫情前高兩成至三成，窒礙復蘇步伐。今年首4個月，香港整體出口按年下跌16.5%。范婉兒表示，現時運力停滯不前，較今年首季的增長速度緩慢；而且佔約七成香港出口的電子產品仍處長下行周期，尤其涉及半導體的貿易前景不明朗。

翻查政府統計處資料，今年4月「通訊、錄音及音響設備和儀器」整體出口貨值按年跌21.5%。不過范婉兒認為，隨加息周期近尾聲、貨運力續改善、內地訂單帶動，及下半年電子產品積極生產，相信下半年香港出口有所反彈，復蘇趨勢有望延續至明年。

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