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經濟

科網內房物管股力撐 恒指倒升117點

【明報專訊】內地經濟轉弱亟待政策支持的預期繼續發酵，市場憧憬人民銀行減息放水等，以及中央即將出台刺激經濟方案，提振港股昨日由跌轉升，最多升168點，初步企穩19,500點水平，見3周高位，並接近俗稱牛熊分界線的250天線（現處19,583點），重磅科網股、內房物管股均做好撐市。有證券界人士認為，相信恒指現價已反映市場樂觀情緒，短線最多可上望20,800點。

北水淨流入31億

內地發改委收市後聯同各部委公布22項推動經濟措施前，官媒已預告人行調低7天回購利率後，會同步下調MLF及LPR利率，另彭博社報道中央正研究減息等刺激措施。恒指先低開48點，早段曾跌130點，惟在內地政策寬鬆預期下，港股午後曾漲168點，尾市升勢略為收窄至117點，收報19,521點。大市連續4個交易日少於900億元後，昨稍增至近998億元再逼千億大關。港股通錄31.2億元北水淨流入，兼較上日少31.6%，其中盈富基金（2800）淨吸資41.4億元。

聯想集團漲5.6%冠絕藍籌

重磅科網股趁勢全線反彈，阿里巴巴（9988）、騰訊控股（0700）為領頭羊，均漲約2%，合共推高恒指約60點；小米（1810）、京東（9618）發力，揚升逾2.5%。聯想集團（0992）罕有地成藍籌升幅王，全日漲5.6%。

市傳內地刺激措施擬聚焦內房，帶動相關股份升幅跑贏大市，碧桂園（2007）漲4.8%、碧服（6098）及龍湖（0960）均升逾3%。內銀回吐，建行（0939）、工行（1398）同挫逾1.5%。

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，上周末資金已先炒內房受惠「放水」、減息等主題，相信恒指昨日升幅已反映市場看法。他指出，昨日恒指企穩19,500點，已算「進了一步」，短線樂觀可上望20,300點至20,800點。

分析：恒指估值仍被低估

法興亞洲股票策略主管Frank Benzimra指出，當美國經濟條件逐漸緊縮，亞洲股市表現或受壓，但恒指估值仍被低估，若美聯儲本周議息偏鴿，料將利好港股。法興首席亞太區及中國經濟師姚煒預料，中國今年GDP增長5.5%，雖然內地服務業、旅遊業等復常，但消費者和投資者對市場信心仍未穩定，建議政府推出更多政策撐內房。

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