中央推降本22條 減息減稅振經濟 人行率先降逆回購利率 料周四MLF跟降

明報記者 歐陽偉昉

發改委昨日傍晚於網頁發布「關於做好2023年降成本重點工作的通知」，列出22條文，旨在推進降低實體經濟企業成本，支持經營主體紓困發展，助力經濟運行整體好轉。其中提出在今年對小規模增值稅納稅人提供免徵或降低稅率，明年調降小型企業的應計納稅所得額；降費方面，包括降低失業保險、工傷保險費率延長至2024年底等（見表）。同時，通知亦提及多項改善營商措施，包括建立企業收費監管機制、加強濫用行政權力限制競爭執法、降低企業用地成本等，並為失業工人提供技能提升補貼。

市場人士指企業缺乏投資信心

市場人士認為，內地企業缺乏投資信心，發改委於通告指出，堅持降本減負與轉型升級相結合，確保各項降低成本措施見效，有效提振市場信心。貨幣政策方面，人行昨早率先公布將7天期逆回購利率下調至0.1厘至1.9厘，中標量維持20億元，去年1月和8月人行降MLF和LPR利率前，逆回購亦率先下調（見圖），故市場已普遍預期本周四人行將下調MLF利率，以及隨之而來下調LPR利率。發改委昨日的通知，亦要求提升金融對實體經濟的支援，持續發揮LPR改革和存款利率市場化調整的作用，推動企業資成本穩中有降。

渣打預期本月MLF將同降0.1厘，帶動1年期LPR下調0.1厘至3.55厘，5年期以上LPR下調0.15厘至4.15厘，與8月幅度相同，以在增長乏力的情况下發出新刺激信號，該行亦提高降低存款準備金率次數預期，除了明年首季外，料在下季也會多降一次0.25個百分點。

分析：或暗示經濟數據十分疲弱

國家統計局將於周四公布5月零售、工業及固定資產投資等經濟數據，ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell稱，市場普遍預期人行不會減息，而是採取定向降準等更具針對性政策，昨日出乎意料的減息，暗示經濟數據或十分疲弱。他指出，若周四公布的零售數據顯示復蘇已開始受阻，加上其他經濟部分貢獻有限，內地因而推出更廣泛刺激經濟措施是適當舉動。

市場對內地加強財政政策預期已久，不過昨日沒有提及加大專項債發行、投放基建項目等較大額措施，信銀國際首席經濟師卓亮指出，經歷去年疫情而今年經濟尚在重啟，認為推出大規模刺激政策空間不大，及後將沿用減稅降費、消費補貼，以及提出房市政策調整等現有框架進行。