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經濟

香港地產

觀塘地廠淪銀主盤 放售價8670萬

【明報專訊】數年前大舉購入觀塘、九龍灣一帶多個物業的電訊一代創辦人兼資深投資者羅珠雄，早前被指財困，旗下多個物業淪為銀主盤，其中觀塘開聯工業中心地廠（圖），現由銀主以8670萬元放售，較其5年前購入價低一成。

原由羅珠雄持有 低5年前買入價一成

利嘉閣（工商舖）聯席董事鍾淑瑜表示，近日獲銀主委託放售觀塘開源道55號開聯工業中心大型地廠，面積約10,781方呎，意向價8670萬元，呎價約8042元，單位現已交吉。資料顯示，上址為羅珠雄及相關人士於2018年「買殼」購入，有指當時作價約9680萬元，今年4月被中信銀行接管，現放售價較購入價低1010萬元或10%。

高力表示，受銀主委託放售長沙灣青山道505號通源工業大廈地廠物業，以「現狀」連租約出售，面積約10,500方呎，意向價約7500至9000萬元，呎價約7143至8571元。高力資本市場及投資服務部董事吳嘉輝表示，通源工業大廈於1970年落成，現放售部分由政府指定驗車中心租用，租金收入穩定，由於通源工業大廈在城市規劃上屬「其他指定用途」用地，較「工業用途」用地更容易申請豁免書，新買家可購入後再分間出租或申請改變用途，以增加租金收入及物業之升值潛力。

相關字詞﹕開聯工業中心 通源工業大廈 銀主盤放售 羅珠雄

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