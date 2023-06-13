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經濟

香港地產

內地生1.1萬租嘉熙開放式 預付一年涉13萬

【明報專訊】踏入暑期租賃旺季，不少內地生加快來港租樓步伐。中原高級分行經理鄭志遠表示，大埔白石角嘉熙新錄內地生租賃個案，單位為5座中座B室，實用面積249方呎，開放式間隔，以1.1萬元租出，實用呎租44.2元，租客為一名內地男學生，計劃下學年度入讀中大，現以預付一年租金、涉約13萬元形式租樓自住。業主2018年486萬元一手購入，租金回報約2.7厘。

維港滙1房租1.75萬 呎租55元

此外，西南九龍長沙灣維港滙I，開始陸續發信交樓；美聯分行營業經理翟曉明表示，屋苑新預租個案為I期第3B座高層E室，實用面積319方呎一房間隔、開放式廚房設計，原叫價1.8萬元，終以1.75萬元租出，即輕微減價500元或2.8%，實用呎租約55元。翟續稱，維港滙I暫時有約30個預租放盤，1房戶月租約1.7萬元起，兩房戶則約2.38萬元起。上述業主2021年3月斥848.7萬元一手購入單位，租金回報約2.5厘。

另外，中原副分區營業經理杜官賜表示，最近入伙的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，新錄第6A座高層C3室租賃成交，實用面積434方呎，兩房間隔，業主放盤僅4小時即租出單位，月租叫價1.4萬元，議價後減1200元或約9%，以1.28萬元租出，實用呎租29.5元，租客為同區分支家庭。業主今年2月以651.62萬元一手買入，租金回報約2.4厘。

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