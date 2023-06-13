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經濟
2023年6月13日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
證監讓步 期貨客斬倉新規增彈性 放寬佔速動資金比例上限 過渡期延長至半年
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保誠澳門分行開幕 助拓大灣區市佔率
陳茂波：港為設家族辦公室首選地
小鵬新車熱賣 股價飈逾一成
高盛料內房L形復蘇 拖低中國經濟 估中央不再靠樓市拉動GDP 或放寬限購
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匯控設Innovation Banking 納入英矽銀
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何民傑：港府宜研與AI共舞
薛偉傑：中國版「星鏈」何時啟動？
技術取勝：力勁科技或回試7.4元支持
劉思明：汽車部件股落後 回穩可吼
周顯：義氣與努力工作的關係？
湯文亮：台灣人有漢武帝「風骨」
內地客呎價5萬購寶柏苑 貴絕九肚山 租客無睇樓5528萬破頂價購君頤峰特色戶
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觀塘地廠淪銀主盤 放售價8670萬
新地穗ICC‧峻鑾首批20伙近沽清
劉思明：汽車部件股落後 回穩可吼
【明報專訊】港股昨天表現呆滯，近期撐起大市的科技、中國特色估值概念及內房股均有回吐。汽車股是小數保持熱度行業，但追落後的電動車股，不如吼回穩的汽車部件股。
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