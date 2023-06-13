明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
科技觀潮

投資策略

薛偉傑：中國版「星鏈」何時啟動？

【明報專訊】星期一，美國SpaceX公司再發射新一批53枚「星鏈」（Starlink）V1.5版本的衛星進入太空，令該計劃的累積發射衛星數目高達4596枚。即使扣除小數脫軌及不正常的衛星，外國專家估計，能夠正常運作的「星鏈」衛星亦超過4200枚，已經非常接近由超過4400枚衛星組成的初期階段目標。

按計劃，SpaceX的「星鏈」星座的初期階段由超過4400枚衛星組成。第一期規劃則有1.2萬枚衛星，計劃在2027年前完成。而遠期規劃更多達4.2萬枚衛星，將會獨佔近地軌道資源至少一半以上！這對於世界其他國家來說，並不是好消息。

一般相信，以SpaceX可以多次重用的「獵鷹9號」火箭的成熟度和發射頻率來看，「星鏈」星座在2027年前擴充至1.2萬枚衛星的機會，可說已是高唱入雲。唯一有些疑問的只是，其遠期規劃目標4.2萬枚衛星何時能夠完成，可能要視乎SpaceX的「星艦」（Starship）重型火箭何時研發成功和技術成熟。

衛星頻率軌道使用權屬「先佔永得」

由於國際電信聯盟（ITU）規定，人造衛星的頻率和軌道資源的使用權，乃採用「先到先得」的競爭方式獲取，因而也造成了「先佔永得」的局面。即是說，率先申請獲准及成功發射衛星的機構或國家，原則上絕不會放棄已到手的頻率和軌道使用權，只會一直保持下去。

更何况，除了「星鏈」之外，歐美國家還有多個低軌道衛星星座計劃，包括：由英國政府和印度Bharti集團各自持股42%的全球第二大低軌道衛星星座OneWeb，歷史最悠久的「銥衛星」（Iridium），亞馬遜旗下的Kuiper，以及加拿大老牌衛星業者Telesat。

其中，OneWeb截至今年3月底已發射了616枚衛星，將來更有意增至7000枚衛星。而Kuiper則據報已取得美國聯邦通信委員會（FCC）的批准，最多可以發射3236枚低軌道衛星，最快將於2024年發射第一枚。Telesat亦計劃在2025年發射第一枚。

這不禁令人擔心，中國大陸遲遲未啟動同類的低軌道衛星計劃，將來還能夠在「天基互聯網」等服務上佔一席位嗎？

中國「GW星座」擬發射逾萬枚衛星

事實上，近年每逢4、5月份，在國家「航天日」前後，內地媒體都會傳出有關中國版「星鏈」的消息。

綜合內媒的報道，2020年4月20日，國家發改革委已明確將「衛星互聯網」納入新基建的範疇，提升為國家戰略性工程。

2020年9月，「GW星座」計劃正式發表，將會由新成立的中國衛星網絡集團有限公司主導，調動航天和電訊兩大產業的資源，計劃一共發射12992枚衛星，打造中國版的「星鏈」。

中國大陸在同月就向國際電信聯盟（ITU）提交申請，計劃建立一個由12992枚衛星組成的寬頻Wi-Fi衛星系統。其中，6080枚衛星將會運行在508至600公里的軌道上，而6912枚衛星則運行在1145公里的軌道上。

當時，由於SpaceX的「星鏈」的規劃還只是1.2萬枚衛星，還未申請追加發射接近3萬枚衛星，所以中國的GW星座計劃的12992枚衛星目標並不算小。

只不過，GW星座計劃何時正式啟動，一直未有消息。近月，有些內媒則聲言，將會在今年9月啟動。而且，GW星座計劃將來建成之後，將會向發展中國家作某種程度的開放，以和美國意圖獨霸低軌道衛星網絡的作風作區別。但官方暫時並未回應。

料初期仍需倚賴一次性火箭

筆者估計，內地官方遲遲不公布GW星座計劃何時正式啟動，是有一些難言之隱，這包括了技術、成本和政治上的考慮。一方面，是因為中國的可重用火箭技術研究進展緩慢；若使用一次性火箭來發射這麼多衛星，成本又不太化算。

另一方面，相信內地的專家和政府官員正在努力構思如何說好GW星座的故事，以避免國際間出現新一輪的「中國威脅論」和半導體技術加碼封鎖。

由於SpaceX的「星鏈」的進展極快，甚至OneWeb也不慢，相信中國已不能再等多幾年，等到其可重用火箭技術完全成熟才啟動GW星座計劃。不然，屆時的低軌道資源可能已被上述的幾間公司瓜分了大半，中國要發射一小批低軌道衛星，也可能要先向美國備案，以免出現碰撞。

估計GW星座的衛星，初期仍然需要由一次性的火箭來發射。以內地去年一共進行64次火箭發射，其中62次成功，以及去年2月27日曾經以一枚長征8號遙二運載火箭發射22枚小衛星入軌來看，即使暫時未有可重用火箭，內地的火箭發射頻率和運載能力，也勉強足夠建立GW星座。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]

上 / 下一篇新聞