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經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：AI浪潮改變教育 學會提問更重要

【明報專訊】相信大家或多或少都聽說過ChatGPT這類的人工智能（AI）工具，不少學生都用它來蒐集資料和寫功課。這股人工智能的浪潮正改變教育的風貌，令人不禁思考：我們的孩子需要怎樣的教育來應對這個新時代？

首先，我們要承認，傳統的「讀書、寫功課、考試」模式已經變得不適用。當每個手機都有強大的人工智能助手，單靠背誦和應付考試是不足夠的。那麼，應禁止孩子們使用人工智能嗎？坦白說，在這個科技普及的時代，這個建議是不切實際的。

培育孩子創造力 善用AI創新探索

那我們應該怎麼做呢？作為父母，我們要明白教育的重點應從「找答案」轉向「學會提問」。換句話說，教育不應只是教學生找到答案，而更應該教他們如何提出有深度的問題。我們要教孩子們如何有效地與人工智能助手溝通，從中獲取有價值的信息。

因此，我們需要重視培養孩子的創造力。在人工智能可以處理大量繁瑣工作的時代，創造力和批判性思考變得更為重要。孩子需要學會如何利用人工智能的能力，開展創新和探索。例如現在不少電腦編程人員都在利用ChatGPT來協助編寫程式，這不代表人工智能會完全取代電腦編程人員的需求，相反這些電腦編程人員可能因此有更多時間鑽研新穎的編程，換言之更有想法的電腦編程人員可能更大行其道。

作為父母，我們的角色不應僅是監督孩子的學習，還應該是激勵和引導他們，幫助他們在這個充滿變革的時代中找到自己的定位。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

http://facebook.com/economics3.0

[梁天卓 經濟學爸]

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