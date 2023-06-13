小鵬新車熱賣 股價飈逾一成

小鵬G6將在本月29日上市，7月展開交付，預售價格為22.5萬元（人民幣，下同）起，集團公布小鵬G6車型預訂反應，開啟預售72小時後，支付2000元的預訂用戶已經超過2.5萬人。

上月底小鵬公布今年首季業績，其中小鵬汽車總交付量為18,230輛，按年跌47.3%，按季跌17.9%。

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，G6將帶動小鵬總交付量，在第三季按年及按季都可取得遠高於行業的高速增長，屆時小鵬也將迎來戰略和組織調整後的第一個銷量拐點。

蔚來：全系車型售價減3萬

另一方面，蔚來宣布全系車型售價減3萬元，新購車車主用車權益調整為整車6年或15萬公里質保等；蔚來針對首次買車人士的「每月4次免費換電」服務，不再為標準用車權益，新用戶可選擇單次付費換電。

購買蔚來新車時，用戶可選擇將原車的用車權益轉移到新車，或選擇放棄其用車權益，從而抵扣3萬元至5萬元的購車款。蔚來現有用戶超33萬，換言之，此項政策將對應逾百億補貼。