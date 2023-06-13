陳茂波：港為設家族辦公室首選地

【明報專訊】港府致力推廣家族辦公室落戶香港，財政司長陳茂波昨日出席有關活動時表示，香港擁有成熟的金融生態系統，連繫內地與國際市場，擁有龐大機遇，是設立家族辦公室的首選地點。自本港3月發表有關宣言後，已有超過200間家族辦公室來港了解，部分會選擇在港落戶，亦有更多在討論當中，料數量會陸續增加。
稱為金融業帶來契機
投資推廣署昨日啟動家族辦公室服務提供者網絡，陳茂波稱，家族辦公室為金融行業帶來重要契機，將聚集銀行家受託人、律師、會計師、財富管理等專才提供服務，帶動行業發展。本港早前已成立一個香港家族辦公室團隊，並聯同證監會、港交所等為財富管理提供便利，同時致力提供稅務便利。
港交所（0388）董事總經理、市場拓展聯席主管鮑海潔於同一場合表示，港交所近年大力推動新經濟生態發展，吸引不少重磅科技股來港上市，今年3月亦推出特專科技公司上市制度，包括新興的AI主題股可循新機制上市。她認為將有利家族辦公室連繫市場，為他們的潛在投資項目。
金管局助理總裁許懷志提出，可持續發展金融亦是家族辦公室的投資方向之一。根據市場估計，在未來30年，在亞洲需要超過60萬億美元的投資促進過渡。單在中國預計需要100萬億人民幣來應對其碳排放目標。
本港近年已發行達300億美元綠債，金管局正考慮及發行更多不同的可持續發展債券，並提供相關衍生產品及基金，料可為家族辦公室提供風險管理。