明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

陳茂波：港為設家族辦公室首選地

【明報專訊】港府致力推廣家族辦公室落戶香港，財政司長陳茂波昨日出席有關活動時表示，香港擁有成熟的金融生態系統，連繫內地與國際市場，擁有龐大機遇，是設立家族辦公室的首選地點。自本港3月發表有關宣言後，已有超過200間家族辦公室來港了解，部分會選擇在港落戶，亦有更多在討論當中，料數量會陸續增加。

稱為金融業帶來契機

投資推廣署昨日啟動家族辦公室服務提供者網絡，陳茂波稱，家族辦公室為金融行業帶來重要契機，將聚集銀行家受託人、律師、會計師、財富管理等專才提供服務，帶動行業發展。本港早前已成立一個香港家族辦公室團隊，並聯同證監會、港交所等為財富管理提供便利，同時致力提供稅務便利。

港交所（0388）董事總經理、市場拓展聯席主管鮑海潔於同一場合表示，港交所近年大力推動新經濟生態發展，吸引不少重磅科技股來港上市，今年3月亦推出特專科技公司上市制度，包括新興的AI主題股可循新機制上市。她認為將有利家族辦公室連繫市場，為他們的潛在投資項目。

金管局助理總裁許懷志提出，可持續發展金融亦是家族辦公室的投資方向之一。根據市場估計，在未來30年，在亞洲需要超過60萬億美元的投資促進過渡。單在中國預計需要100萬億人民幣來應對其碳排放目標。

本港近年已發行達300億美元綠債，金管局正考慮及發行更多不同的可持續發展債券，並提供相關衍生產品及基金，料可為家族辦公室提供風險管理。

上 / 下一篇新聞