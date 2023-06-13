保誠澳門分行開幕 助拓大灣區市佔率

澳門目前人口68萬，市場相對細小，不過，馬竹豪表示，澳門開放賭牌後經歷二十多年發展，產生大批中產階層，月入大幅提升，他們在保障、理財、退休和傳承方面皆有很大需要，而澳門保險滲透率為6%，只有香港的三分之一，認為本地客戶仍有很大的需求。

擬澳門5年聘500代理

新冠疫情期間內地與香港通關不便，相對與澳門大部分時間可免檢疫通關，帶動當時內地訪客在澳門投保量急增，但保誠在2021年才向澳門申請保險牌照，至今年初獲批。馬竹豪指出，保誠早計劃進入澳門市場，但以往長時間當地監管機構認為澳門市場有限，不接受新險企申請，至近年澳門政府銳意多元化經濟，才向其他公司開放。

澳門開業初期，保誠主要以代理渠道銷售，馬竹豪表示，他們計劃未來5年聘請500名代理，主要透過招聘自然增長團隊，他們在港已有不少經驗發展代理團隊，不會主動向同業爭代理。他們亦有興趣發展銀行保險渠道，不過澳門與香港有相同規定，每家銀行只能最多與兩家險企合作銷售，不少已屆限額，他們正在向政府爭取開放，讓銀行與更多險企合作。產品方面，在澳門將主力發展人壽和健康保障產品，保險產品的精算、賠償和保費計劃會與現有香港產品大致相同，不過會按兩地監管法制稍作調整。

保誠香港今年首季年化新保費（APE）按年上升3.18倍，按季增1.78倍，其中代理銷售渠道APE按年增長5.26倍，市佔增至33.56%，為市場最多。目前內地客已可重新來港投保，林智剛表示多設立一個據點在澳門，可讓大灣區客戶按其需要和方便選擇地方投保。