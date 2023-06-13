明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

市場觀望恒指微升 港股通吸資近46億

【明報專訊】美國聯儲局本周四凌晨公布議息結果前，市場觀望氣氛濃厚。恒指昨全日高低波幅僅185點，是5月3日以來最低。大市成交昨只有803億元，為5月16日以來最少，並為連續4個交易日少於900億元。恒指收市微升14點，收報19,404點，連升4日。

中國內地上周五公布的PPI數據疲弱，市場續發酵人民銀行減息、放水刺激經濟，惟市場觀望本周美國CPI通脹數據及聯儲局議息，投資者未敢大舉入市，港股缺乏方向。恒指高開51點報19,440點，已為全日高位，之後掉頭回落，最多跌134點，低見19,255點。國指收市跌0.06%，報6585點，科指收市升0.27%報3944點。沽空金額158億元，佔大市成交比率由上日的15.3%升至19.7%。

大市成交803億 近1個月最少

港股通昨錄45.6億元北水淨流入，終止單日流出。滬深股通北向交易合計淨流出29.3億元人民幣，連續第二日流出，累計流出43.7億元人民幣。

重磅股乏焦點，資金短炒盈富（2800）、恒生中國企業（2828）等ETF，兩隻ETF成交已達91.8億元；重磅科網股ATM相對高位靠穩，騰訊（0700）升0.7%，美團（3690）升0.3%。電動車股做好，小鵬（9868）升11.1%；蔚來（9866）升4.7%。

在岸離岸人幣見逾半年新低

市場憧憬人行幣策繼續寬鬆，人民幣弱勢亦持續，人行昨日開出人民幣中間價7.1212，跌97點子。在岸人民幣曾見7.1476兌1美元、離岸人民幣亦低見7.159，為六個半月新低。

銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，港股昨日除了汽車股板塊有炒作外，整體大市買賣兩閒，認為就算美聯儲局本周暫停加息，對港股後市刺激作用不大。而市場預期內地「放水」減息等政策，以刺激經濟，對港股幫助亦不大，他認為現時最大問題是內地居民不願意花錢，寧願儲錢，就算銀行降存款息率亦不會有很大改善。

羅尚沛認為，在美元強勢下，人民幣弱勢預期持續，但在兌每美元約7.15水平相信仍守得住，預期恒指後市在19,100至19,600點徘徊。

上 / 下一篇新聞