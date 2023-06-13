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經濟

彭博調查：經濟學家料港今年增長超星

【明報專訊】彭博報道，隨着消費者支出反彈，今年香港經濟增速預計將快於此前預期，反而全球需求減弱料拖累競爭對手新加坡增長放緩。該社在6月1日至7日對經濟學家開展的最新調查顯示，香港經濟在2023年料增長4.6%，較此前預估的3.4%為高。調查亦顯示，新加坡經濟今年料增長1.4%，較此前預估調降0.5個百分點。

Natixis SA高級經濟學家Gary Ng接受彭博訪問時指出，「在旅遊業支持下，香港經濟料延續消費驅動型復蘇，提振其短期周期前景」，不過，他認為全球經濟放緩和利率上升會對前景構成風險。調查更顯示，經濟學家對香港的通脹預期維持不變，今明兩年仍然分別為2.4%和2.3%。

經濟學家：星上半年料技術性衰退

至於新加坡方面，大華銀行高級經濟學家Alvin Liew對彭博表示，新加坡經濟可能在今年上半年會陷入技術性衰退，主要是受到製造業疲軟拖累所致。經濟衰退的通常定義是，GDP連續兩個季度環比下降。

同時，經濟學家上調對新加坡整體消費者的通脹預期，現預測2023年全年通脹率為5%，高於之前預期的4.7%；預測2024年通脹率為3.1%，亦高於上次調查的2.8%。

大摩料港經濟增速提高至5.5%

此外，摩根士丹利最新報告顯示，料香港旅遊業復蘇之勢會延續到2024年中，有助支持更廣泛的服務業職位增長，以及幫助私人消費活動。這有助抵消已發展的市場之疲弱需求及息口上升所帶來的影響，當中已發展國家的需求轉弱，更會影響到轉口活動放慢，對香港經濟增長影響達兩個百分點。息口高企，亦會影響到資本開支活動放慢。該行預料，透過服務業輸出及消費活動支持，香港的經濟年增長的速度有望提高至5.5%。

該行亦估計，通脹方面會保持在健康的水平，今明兩年會分別達到2.4%及3%。

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