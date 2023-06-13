證監讓步 期貨客斬倉新規增彈性 放寬佔速動資金比例上限 過渡期延長至半年

【明報專訊】證監會去年底提出收緊期貨經紀行風險管理指引的建議引起市場強烈反彈，據知證監會初步傾向接納業界意見作多項放寬。市場消息透露，證監會高層昨日與本港多個證券業相關組織開會，會上證監會立場有所軟化，擬放寬多項備受業界反對的建議，包括若客戶30日兩度未繳清孖展、不應再獲寬免的建議，改為非硬性要求，但期貨商需要設立機制，定時就寬免許可，進行檢視。另考慮到期貨商需時準備新措施，證監會擬延長相關主要措施落實的日期，由3個月延長至6個月。
按去年11月發表的諮詢文件，證監會原建議期貨商如客戶在30日內，兩次在未有合理解釋情况下，無法及時清繳追繳保證金，經紀行便不應向客戶提供寬免斬倉安排；另期貨商向客戶提供「優惠保證金」（即低於基本孖展按金水平的部分）的孖展差額限於速動資金或可用資金一成，高者為準；以及每日進行壓力測試等，引起業界反彈，擔憂會增加期貨商的經營成本，甚至會放棄在港市場經營等。
證監去年底公布後遇激烈反彈
諮詢已於今年1月結束，證監會曾於3月，就指引諮詢與業界作交流，當時立場未有軟化。消息透露，證監會昨日再與本港11個證券相關組織會面，證監會表示原則上考慮放寬或修訂多項建議，但目前仍在草擬階段，未有最後定案。
放寬壓測 擬每日改每周
消息指出，證監會擬將30日兩度未能補交孖展的建議改為非硬性要求，但期貨商仍需就寬免許可，訂立機制，例如在什麼情况、條件下可給予客戶寬免，而機制必需要定時，以及進行獨立的檢視。
對於機制要多久便要進行檢視，證監會未有定案，市場預期是每月便需要進行檢視。
文件又建議，期貨商提供優惠保證金的差額限於速動資金或可用資金的一成，據悉，證監會亦擬放寬至五成。按原建議，期貨商如要維持以往優惠保證金生意，需要增加資本金，原本規模愈大，增資倍數就愈多。新建議變相令要增加的資本金減少，減輕期貨商財政負擔。
諮詢文件亦建議，期貨商在提供優惠保證金待遇時，需每日進行壓力測試，證監會初步考慮放寬至每周進行壓力測試。
另外，對於指引主要措施落實期，證監會考慮由3個月延長至6個月；非核心措施落實期由9個月延長至18個月，以讓業界有較多時間準備。
有業界人士對證監會接納市場意見，感到滿意，但仍要視乎最終指引出台。