證監讓步 期貨客斬倉新規增彈性 放寬佔速動資金比例上限 過渡期延長至半年

按去年11月發表的諮詢文件，證監會原建議期貨商如客戶在30日內，兩次在未有合理解釋情况下，無法及時清繳追繳保證金，經紀行便不應向客戶提供寬免斬倉安排；另期貨商向客戶提供「優惠保證金」（即低於基本孖展按金水平的部分）的孖展差額限於速動資金或可用資金一成，高者為準；以及每日進行壓力測試等，引起業界反彈，擔憂會增加期貨商的經營成本，甚至會放棄在港市場經營等。

證監去年底公布後遇激烈反彈

諮詢已於今年1月結束，證監會曾於3月，就指引諮詢與業界作交流，當時立場未有軟化。消息透露，證監會昨日再與本港11個證券相關組織會面，證監會表示原則上考慮放寬或修訂多項建議，但目前仍在草擬階段，未有最後定案。

放寬壓測 擬每日改每周

消息指出，證監會擬將30日兩度未能補交孖展的建議改為非硬性要求，但期貨商仍需就寬免許可，訂立機制，例如在什麼情况、條件下可給予客戶寬免，而機制必需要定時，以及進行獨立的檢視。

對於機制要多久便要進行檢視，證監會未有定案，市場預期是每月便需要進行檢視。

文件又建議，期貨商提供優惠保證金的差額限於速動資金或可用資金的一成，據悉，證監會亦擬放寬至五成。按原建議，期貨商如要維持以往優惠保證金生意，需要增加資本金，原本規模愈大，增資倍數就愈多。新建議變相令要增加的資本金減少，減輕期貨商財政負擔。

諮詢文件亦建議，期貨商在提供優惠保證金待遇時，需每日進行壓力測試，證監會初步考慮放寬至每周進行壓力測試。

另外，對於指引主要措施落實期，證監會考慮由3個月延長至6個月；非核心措施落實期由9個月延長至18個月，以讓業界有較多時間準備。

有業界人士對證監會接納市場意見，感到滿意，但仍要視乎最終指引出台。

明報記者