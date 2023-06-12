MPF預設策略助分散投資

明報記者 劉敬華

據積金評級公布的數據，以該公司的「積金評級所有基金表現指數」計算，5月份強積金約虧損2.94%，今年首5個月累計雖仍錄得正回報，惟回報降至0.29%，而5月份的投資虧損估算約為325.8億元，相等於469萬名成員平均投資損失約6900元，使今年首5個月成員平均累計投資收益降至約500元。

面對通脹加息等不確定因素

強積金今年全年表現仍面對不少挑戰，近期中國經濟復蘇力度減弱，歐美經濟增長持續放緩，通脹依然偏高，歐美加息仍存不確定性。儘管日本首季經濟增長優於市場預期，近期日股表現向好，卻不無隱憂。強積金顧問GUM策略及分析師雲天輝指，日本央行為少數仍維持低利率和貨幣寬鬆政策的主要央行，但成員需密切留意當中風險，日本央行有可能較市場預期更早調整孳息曲線控制（YCC）政策，屆時將對市場帶來衝擊。

叢川普表示，當通脹和加息等不確定性仍然存在，對強積金成員而言，最重要的是多元化投資，但亦認為成員於選擇長期持續表現出色的資產類別有一定難度，可幸的是，目前每個強積金計劃均需為成員提供預設投資策略基金，是個現成的低收費多元資產基金選擇，免卻了成員選擇個別基金的挑戰，對大部分強積金成員來說，是個明智的長遠選擇。

預設投資策略是由核心累積基金及65歲後基金兩個混合資產基金組成，分散投資於環球股票及債券，並設隨年齡自動降低風險的調節機制，成員50歲前所有資產會投放於核心累積基金，此基金將六成資金投資於環球股票，其餘於環球低風險資產，當成員年屆50歲，預設投資便會按成員年齡逐步將資金移至65歲後基金，直至成員65歲時，所有資金將會投資於65歲後基金，此基金八成資金於環球低風險資產，環球股票僅佔兩成。

今年以來，預設投資策略基金表現出眾。參考GUM的數據，今年首5個月所有強積金基金回報為0.2%，其中股票基金錄負回報1.7%，表現最差，固定收益基金回報為1.1%，混合資產基金回報達2%，表現最佳，而各類混合資產基金中，今年首5個月預設投資策略（核心累積基金）及預設投資策略（65歲後基金）回報分別達4.5%及2.5%，表現最為亮眼。

首5個月回報4.5%跑出

儘管過去表現，並不代表未來表現，基金的中長線表現仍具一定參考性。據積金局強積金基金平台數據，不少預設投資策略（核心累積基金）於截至今年4月底止過去5年年率化回報均可逾4%，其中恒生強積金智選計劃核心累積基金及匯豐強積金智選計劃核心累積基金5年年率化回報均達4.41%。

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