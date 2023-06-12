新盤搶客 尚悅交投急挫

6月樓市依然以一手新盤為主導，令近日整體二手成交市况偏淡靜。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗區內大型屋苑之一尚悅，6月首周暫僅錄約1宗成交，為第9座低層D室，屬實用面積445方呎2房間隔，原業主早於2021年8月放盤，最初開價650萬元，期內多次減價，新近累減82萬元或約13%後，以568萬元售出，實呎12764元。

兩房累減價13% 實呎12764元

王勤學指出，上述成交價屬市價水平，原業主於2017年6月以468萬元購入，持貨6年，帳面獲利100萬元或21%。

沙田上車屋苑河畔花園，6月首周同樣暫錄約1宗成交。中原分行經理曾展鵬稱，河畔花園B座高層03室，實用面積242方呎1房間隔，原業主去年7月放盤叫價約500萬元，減價70萬元或14%後，以430萬元售出，實呎17769元；原業主2011年以205.5萬元購入，持貨12年，帳面獲利224.5萬元或1.1倍。

荃灣老牌屋苑早前亦錄得6月首宗二手成交，美聯高級分區營業經理梁仲維指出，海濱花園第5座低層G室，實用面積665方呎3房間隔，望海景，以823萬元易手，實呎12376元；原業主早於1986年以51.2萬元一手購入，帳面賺771.8萬元或15倍。

將軍澳維景灣畔亦新錄6月首宗成交，美聯助理聯席董事張國峰稱，屋苑第11座中層G室，實用面積499方呎2房間隔，望山、海雙景，原業主叫價890萬元，議價後減價37萬元或4%，至853萬元成交，實呎17094元。

原業主2014年以630萬元購入，帳面賺223萬元或35%。

海濱花園本月開齋 3房823萬易手

離島方面，東涌藍天海岸新近錄得移民盤成交，中原高級分區營業經理吳家威表示，藍天海岸第1座低層C室，實用面積912方呎3房間隔，享部分海景，原業主放盤叫價1090萬元，因移民需套現，減價90萬元或8%，以1000萬元沽出，實呎10965元，較兩個月前同類單位做價低100萬元或9%；原業主2013年以740萬元購入，帳面賺260萬元或35%。

明報記者

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