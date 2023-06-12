新都城兩房零議價1.4萬租出

另將軍澳同區慧安園第3座高層G室，實用面積502方呎3房間隔、連企理裝修，魏仕良指，以1.55萬元獲承租，實呎租金約31元；業主2022年底以600萬元購入單位，享逾3厘租金回報率。

家庭客3萬租MONACO三房戶

至於九龍區，啟德新近入伙盤MONACO，新錄3房戶租務成交，香港置業首席聯席董事陳煒鈞指，屋苑第2B座低層A室，實用面積727方呎3房戶、望啟德河景，業主以約3.4萬元放租約5個月，近日經議價後減價4000元或12%，以3萬元租出，實呎租金逾41元，新租客為家庭客，睇樓一次決定承租。

陳指出，上述業主於2021年2月，以約1832.6萬元一手購入單位，享租金回報率近2厘。

港灣豪庭兩房月租1.55萬

香港置業分區董事鄭嘉龍指，大角嘴港灣豪庭新錄兩房戶租務成交；單位為屋苑第6座中層D室，實用面積340方呎兩房間隔，可望部分海景，業主以1.6萬元放租約兩周獲新租客洽詢，輕微減價500元或3%，以1.55萬元租出，實用呎租約46元，新租客睇樓兩次決定承租。業主2020年10月以約680萬元購入，享約2.7厘租金回報率。

新界方面，新地（0016）大埔白石角University Hill系列，近期熱賣之際，同區屋苑租盤亦受追捧。

中原高級資深分區營業經理吳啟業指出，白石角嘉熙新錄第5座中層B室租賃成交，實用面積249方呎開放式戶，業主開價約1.2萬元，議價後減1000元或8%，以1.1萬元獲承租，實呎租金44元，新租客為外區客；業主2018年以539萬元一手購入，享2.4厘租金回報率。