滙都倘趕及登場 本月一手交投料逾千宗

滙都系列樓花期長約兩年，總共提供1025伙，屬洪水橋近年最大規模私宅發展；項目分兩期（滙都I、滙都II），均已獲批預售樓花同意書，市場估計涉及623伙的滙都I，最快會於本月推出。

兩期共1025伙 洪水橋近年最大私宅

滙都I由3座組成，標準單位實用面積約321至522方呎，涵蓋1房至3房戶型，主打兩房戶，而設於於荃灣楊屋道Plaza 88的展銷廳亦已準備就緒，料設4個示範單位。

市場估計，隨着NOVO LAND第2A期紅盤高開，滙都I將於短期上載樓書，及向傳媒開放示範單位。

弦岸率先推特色戶 周四招標

此外，港島區本月亦有機會爆發單幢新盤戰。莊士中國（0298）發展、樓花期長約16個月的鴨脷洲弦岸，日前已率先上載銷售安排，以招標形式推出5樓A室、D室、E室三伙特色戶；相關單位實用面積234至279方呎、均為1房戶型，各連66至370方呎平台。

本周四（15日）起招標，截標日期為8月31日。弦岸提供105伙，包括20個開放式戶、77個1房戶、8個特色戶，單位實用面積由205至317方呎，料短期公布開價，首推單位料不少於50伙。

傲華擬短期上樓書及開放示位

至於另一港島全新單幢盤，為協成行旗下樓花期長約23個月的筲箕灣傲華，涉及156伙；項目屬舊契項目，短期內將上載樓書、向傳媒開放示範單位及公布開價，最快本月內開售。

傲華提供的單位，實用面積約190至737方呎，屬開放式至兩房間隔、另設特色戶，其中開放式戶佔54伙、1房戶佔72伙、2房戶為18伙，另設12伙特色戶。

市場人士認為，若上述滙都等全新樓盤，可以趕及於6月內推出市場發售，本月全月整體一手成交，可達致1000宗至1500宗水平。