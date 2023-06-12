廖偉強：善用槓桿置業

雖然近月遊客區店舖的零售額明顯增加，奢侈品牌亦開始陸續進駐黃金地段，很多女士仍然心儀購買名牌手袋。不過，目前經濟不景，收入未必能回到從前，很多女士就算有心儀的新款名牌手袋，往往亦只能在櫥窗瀏覽一番而不捨得入手。

筆者多年前在文章當中有一些建議，只要有購買一個手袋的資金，就可以每一季都換到新款。做法很簡單，用完一季，就將手袋以八折的價錢賣給二手店，然後補貼20%的價錢買另一個新袋，每季如是，就可以用一個手袋的成本，在一年內轉換5個新款名牌手袋。

其實，置業也有低成本的方法，而且頗划算。如果是初次置業人士，只要購買樓價在1000萬元以內的物業，就可以透過按揭保險計劃借足樓價的九成。

基於槓桿原理，當樓價上升一成的時候，就已經是你付出本金的一倍升幅，可以說是以小博大。當樓價下跌的時候，情况當然是相反；但既然是自住，短暫的跌幅絕對不會構成打擊，只要有能力繼續負擔供樓開支，對你現有的財富其實沒有影響，總比將資金花費在租樓上划算得多。畢竟樓價長線而言，仍總會累積升幅，最終都是贏家。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]