許健生：電腦節玩轉科普

過去20年，國家積極加速科技發展，雖然不斷被拉後腿，進度被拖慢，但只要小步快跑，還是能行。反之，香港未來若要持續發展，除必須穩固本身的經濟支柱；金融、貿易、旅遊及專業服務等行業外，更要在創新科技上，了解自身的優勢及做更多接地氣的工作。

香港在創科發展雖然是後追者，但我們亦有一定的優勢，只要定位清晰，定能發揮香港的獨特之處。例如香港有世界級的高等教育學府，在科研發展中的由冇到有，即0到1，本地幾所大學都具備這些高端科研人才及環境。研發結果可以移入大灣區發展應用場境及商品化，這階段為1到100，內地完善的生產供應鏈及市場規模絕對係有利因素。到產品開始成熟就可以重回香港，藉着香港的國際貿易經驗、健全的金融體制及專業的商業服務，進行品牌優化、國際化及資本化的工作；這階段為100到1000。

現屆政府在特首李家超及創新科技及工業局長孫東帶領下，在未夠一年已在創科領域上推動了多項工作；包括創科發展藍圖、綠色金融科技及Web3.0等工作，實在難得。但要在社會推動創科氛圍，除要有完善的頂層政策與支援外，還要靠業界的配合才可更有效落地。香港電腦商會作為創科業界一分子，為香港推動創科發展，實在是責無旁貸。今年8月的香港電腦通訊節（電腦節）踏入20年，電腦節除了打造一個高效的展銷活動，促進本地經濟。更藉着電腦節這個香港人熟悉的平台，協助推動本地科普文化。令市民能夠睇得見、摸得到、聊得清、了解透未來科技的發展。更希望能夠不斷地、持續地推行並感染到更多年輕人加入創科發展行列，為香港未來出一分力。

設多個科技體驗專區

今年電腦節特設多個與科技有關的體驗專區，供企業和市民能夠親身體驗及了解不同科技對未來生活所提供的價值。HK InnoFest數碼轉型區：為中小企業（SME）提供一站式數字化轉型和商業配對平台，展示不同的商業解決方案，在技術創新、貿易交流和數字世界的未來等領域進行展示。該活動旨在為參展商和參與者提供探索最新技術和趨勢、建立商業合作伙伴關係、促進數字世界發展的平台。而香港生產力局亦會在場協助企業老闆們了解更多政府對企業有關的支援政策。

Web3 Asia區塊鏈展覽暨研討會：由BlockDailyHK主辦的一個專門致力於區塊鏈技術發展的展覽和會議，包括加密貨幣、元宇宙、NFT、去中心化金融和遊戲化金融等主題。該活動旨在通過提供一個平台，將本地和全球區塊鏈行業的先驅和新手聚集在一起，探索未來的無限可能性和機會，推動Web3.0的教育工作及業務發展機遇。

體育科技與電競體驗區：由中國香港電競總會組織的活動，包括VAR射擊、拳擊、高爾夫、滑雪和馬術等一系列活動。該活動分為3個部分：體育科技和電子競技體驗區、一個論壇，邀請體育科技和電子競技行業的有影響力人物發表演講，以及一個展覽區，讓參觀者能體驗及了解體育科技的最新趨勢。

樂齡康體智慧科技展館：九龍總商會組織的展覽，介紹與醫療、食品、住房和交通等行業相關的創新技術和產品，旨在提高老年人的生活質量、減輕看護人員和護理人員的負擔和壓力，以及應對人口老齡化帶來的挑戰。

5G及綠色科技生活館：香港電器及電子設備回收協會組織的活動，旨在促進香港成為一個創新的綠色科技城市，提高公眾對綠色科技的意識。該活動邀請來自學校和科技公司的參展商分享如何運用5G和綠色科技解決環境問題和促進更綠色的生活方式。該活動還包括一個演講系列，探討ESG的重要性和電動車電池回收等主題。

HKtag智能科技提升展館：香港科技創新促進組舉辦的活動，旨在促進數字工具在設計智能校園方面的應用。該活動旨在培養科技人才，促進學生和教師之間的多樣化，激發創新思維，鼓勵在日常生活中使用創新。該活動包括一個特別的展館，展示優秀學生的想法，提高學生、教師、家長和公眾對可持續發展和智能環境概念的意識。

香港電腦商會希望透過電腦節推動全民科普，拋磚引玉，促進更多機構、業界朋友推動創科教育，將科普做得更落地、更實在，為香港的未來營造一個更好的發展環境。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]