明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：電腦節玩轉科普

【明報專訊】「科普」是科學普及4個字的縮寫。從英文popular science這個名詞來看，又可稱作流行或大眾科學。科普旨在用淺顯易懂的方式，向一般大眾傳達科學的技術知識、相關領域的學術研究與傳播科學理念及精神等。

過去20年，國家積極加速科技發展，雖然不斷被拉後腿，進度被拖慢，但只要小步快跑，還是能行。反之，香港未來若要持續發展，除必須穩固本身的經濟支柱；金融、貿易、旅遊及專業服務等行業外，更要在創新科技上，了解自身的優勢及做更多接地氣的工作。

香港在創科發展雖然是後追者，但我們亦有一定的優勢，只要定位清晰，定能發揮香港的獨特之處。例如香港有世界級的高等教育學府，在科研發展中的由冇到有，即0到1，本地幾所大學都具備這些高端科研人才及環境。研發結果可以移入大灣區發展應用場境及商品化，這階段為1到100，內地完善的生產供應鏈及市場規模絕對係有利因素。到產品開始成熟就可以重回香港，藉着香港的國際貿易經驗、健全的金融體制及專業的商業服務，進行品牌優化、國際化及資本化的工作；這階段為100到1000。

現屆政府在特首李家超及創新科技及工業局長孫東帶領下，在未夠一年已在創科領域上推動了多項工作；包括創科發展藍圖、綠色金融科技及Web3.0等工作，實在難得。但要在社會推動創科氛圍，除要有完善的頂層政策與支援外，還要靠業界的配合才可更有效落地。香港電腦商會作為創科業界一分子，為香港推動創科發展，實在是責無旁貸。今年8月的香港電腦通訊節（電腦節）踏入20年，電腦節除了打造一個高效的展銷活動，促進本地經濟。更藉着電腦節這個香港人熟悉的平台，協助推動本地科普文化。令市民能夠睇得見、摸得到、聊得清、了解透未來科技的發展。更希望能夠不斷地、持續地推行並感染到更多年輕人加入創科發展行列，為香港未來出一分力。

設多個科技體驗專區

今年電腦節特設多個與科技有關的體驗專區，供企業和市民能夠親身體驗及了解不同科技對未來生活所提供的價值。HK InnoFest數碼轉型區：為中小企業（SME）提供一站式數字化轉型和商業配對平台，展示不同的商業解決方案，在技術創新、貿易交流和數字世界的未來等領域進行展示。該活動旨在為參展商和參與者提供探索最新技術和趨勢、建立商業合作伙伴關係、促進數字世界發展的平台。而香港生產力局亦會在場協助企業老闆們了解更多政府對企業有關的支援政策。

Web3 Asia區塊鏈展覽暨研討會：由BlockDailyHK主辦的一個專門致力於區塊鏈技術發展的展覽和會議，包括加密貨幣、元宇宙、NFT、去中心化金融和遊戲化金融等主題。該活動旨在通過提供一個平台，將本地和全球區塊鏈行業的先驅和新手聚集在一起，探索未來的無限可能性和機會，推動Web3.0的教育工作及業務發展機遇。

體育科技與電競體驗區：由中國香港電競總會組織的活動，包括VAR射擊、拳擊、高爾夫、滑雪和馬術等一系列活動。該活動分為3個部分：體育科技和電子競技體驗區、一個論壇，邀請體育科技和電子競技行業的有影響力人物發表演講，以及一個展覽區，讓參觀者能體驗及了解體育科技的最新趨勢。

樂齡康體智慧科技展館：九龍總商會組織的展覽，介紹與醫療、食品、住房和交通等行業相關的創新技術和產品，旨在提高老年人的生活質量、減輕看護人員和護理人員的負擔和壓力，以及應對人口老齡化帶來的挑戰。

5G及綠色科技生活館：香港電器及電子設備回收協會組織的活動，旨在促進香港成為一個創新的綠色科技城市，提高公眾對綠色科技的意識。該活動邀請來自學校和科技公司的參展商分享如何運用5G和綠色科技解決環境問題和促進更綠色的生活方式。該活動還包括一個演講系列，探討ESG的重要性和電動車電池回收等主題。

HKtag智能科技提升展館：香港科技創新促進組舉辦的活動，旨在促進數字工具在設計智能校園方面的應用。該活動旨在培養科技人才，促進學生和教師之間的多樣化，激發創新思維，鼓勵在日常生活中使用創新。該活動包括一個特別的展館，展示優秀學生的想法，提高學生、教師、家長和公眾對可持續發展和智能環境概念的意識。

香港電腦商會希望透過電腦節推動全民科普，拋磚引玉，促進更多機構、業界朋友推動創科教育，將科普做得更落地、更實在，為香港的未來營造一個更好的發展環境。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

上 / 下一篇新聞

廣告新勢力 YouTube頻道收入多元 小薯茄試當真毛記抬頭 推訂閱代言搞綜藝
廣告新勢力 YouTube頻道收入多元 小薯茄試當真毛記抬頭 推訂閱代言搞綜藝
小薯茄成員穩定 毛記「偽員」離巢減聲勢
小薯茄成員穩定 毛記「偽員」離巢減聲勢
業界指市場碎片化發展 大客仍願伙廣告公司電視台
業界指市場碎片化發展 大客仍願伙廣告公司電視台
WeLab推自選基金服務 100元入場
WeLab推自選基金服務 100元入場
陳茂波：雙櫃台促進人幣國際化
陳茂波：雙櫃台促進人幣國際化
中金張文朗：內地消費料回暖 今年GDP有望增6%
中金張文朗：內地消費料回暖 今年GDP有望增6%
內地近月通脹溫和 為貨幣政策留空間
內地近月通脹溫和 為貨幣政策留空間
與富達齊看好中國股市 瑞士寶盛料港股彈 睇21000點
與富達齊看好中國股市 瑞士寶盛料港股彈 睇21000點
科倫已錄收入 獲默沙東加持
科倫已錄收入 獲默沙東加持
渣打倡內地修復企業信心勝放水 過去受強監管打擊 減投資意願
渣打倡內地修復企業信心勝放水 過去受強監管打擊 減投資意願
Carbon Wallet：更多美妝品牌洽合作 受惠「回收真美」計劃 支持環保
Carbon Wallet：更多美妝品牌洽合作 受惠「回收真美」計劃 支持環保
金蝶雲產品收入 今年目標逾30億
金蝶雲產品收入 今年目標逾30億
浙商銀行A+H供股籌140億
浙商銀行A+H供股籌140億
牛肝製解酒丸 藉降解乙醇護肝
牛肝製解酒丸 藉降解乙醇護肝
創辦人曾研發人造血
創辦人曾研發人造血
李澄幸：保費融資留意非保證回報 小心高貸息風險
李澄幸：保費融資留意非保證回報 小心高貸息風險
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠經濟數字化 中移Call 29956
金子：受惠經濟數字化 中移Call 29956
張兆聰：內地提前高溫 電力股首選華能
張兆聰：內地提前高溫 電力股首選華能
張兆聰：特斯拉調整不會太多
張兆聰：特斯拉調整不會太多
伍禮賢：太保新業務價值標青 具競爭優勢
伍禮賢：太保新業務價值標青 具競爭優勢
王良享：美軟數據轉弱 對7月加息預期有保留
王良享：美軟數據轉弱 對7月加息預期有保留
陳大為：資產重組 揸強沽弱
陳大為：資產重組 揸強沽弱
仇詩豪：從交易所存貨量看比特幣趨勢
仇詩豪：從交易所存貨量看比特幣趨勢
謝偉銓：裝修改動要留神 不單注意結構牆
謝偉銓：裝修改動要留神 不單注意結構牆
消費券轉會可獲優惠券增值額
消費券轉會可獲優惠券增值額
沈永年：陽台封窗可防蚊蟲 杜絕噪音
沈永年：陽台封窗可防蚊蟲 杜絕噪音
梁振輝：小心央行意外加息收水風險
梁振輝：小心央行意外加息收水風險
溫傑：下半年科技股首選騰訊
溫傑：下半年科技股首選騰訊
劉思明；投資者冀看到消費「底氣」
劉思明；投資者冀看到消費「底氣」
林少陽：日股AI概念今年跑出令人意外
林少陽：日股AI概念今年跑出令人意外
技術取勝：中移100天線有支持
技術取勝：中移100天線有支持
李聲揚：儲蓄拿去投資 好過存銀行
李聲揚：儲蓄拿去投資 好過存銀行
蔡金強：股市短期與經濟數據反向
蔡金強：股市短期與經濟數據反向
艾雲豪：迪士尼對彼思購而不併
艾雲豪：迪士尼對彼思購而不併
李順威：AI商機中尋寶
李順威：AI商機中尋寶
劉思明：大市倘回調 更有利組織升浪
劉思明：大市倘回調 更有利組織升浪
何啟聰：中特估追落後 中移牛54835
何啟聰：中特估追落後 中移牛54835
瑞銀亞洲：派特別息利好 周大福購16551
瑞銀亞洲：派特別息利好 周大福購16551
摩根大通亞洲：步入技術牛市 標指購10870
摩根大通亞洲：步入技術牛市 標指購10870
周顯：英偉達股價完全被高估
周顯：英偉達股價完全被高估
張佩儀：MPF提供商可推更多不同風險基金
張佩儀：MPF提供商可推更多不同風險基金
王弼：加央行加息是否領先指標？
王弼：加央行加息是否領先指標？
曾淵滄：中資油股跑贏外國油股有因
曾淵滄：中資油股跑贏外國油股有因
湯文亮：日本亂倒核廢水 害人又害自己
湯文亮：日本亂倒核廢水 害人又害自己
陳永傑：加息期仍未結束
陳永傑：加息期仍未結束
廖偉強：善用槓桿置業
廖偉強：善用槓桿置業
布少明：利好因素現 樓市再起步
布少明：利好因素現 樓市再起步
馬泰陽：再寬首置按揭非最佳良方
馬泰陽：再寬首置按揭非最佳良方
新地下季擬推3全新盤 涉2600伙 YOHO Hub料打頭陣 天璽‧海成九龍豪宅焦點
新地下季擬推3全新盤 涉2600伙 YOHO Hub料打頭陣 天璽‧海成九龍豪宅焦點
滙都倘趕及登場 本月一手交投料逾千宗
滙都倘趕及登場 本月一手交投料逾千宗
十大屋苑周末僅3成交 8個「吞蛋」
十大屋苑周末僅3成交 8個「吞蛋」
新都城兩房零議價1.4萬租出
新都城兩房零議價1.4萬租出
晉海車位200萬沽 業主兩年料損手3%
晉海車位200萬沽 業主兩年料損手3%
HOLBORN收納空間足 高層賞維港
HOLBORN收納空間足 高層賞維港
新盤搶客 尚悅交投急挫
新盤搶客 尚悅交投急挫
MPF預設策略助分散投資
MPF預設策略助分散投資