梁振輝：小心央行意外加息收水風險

而美元兌日圓也因而由周初的高位140.45大幅走低，並跌穿139.4的支持位，目前來看進一步下跌並測試137.25的可能性甚高。

近期外幣走強，除了各自的經濟數據帶來支持外，央行的取態亦舉足輕重。上周澳洲儲備銀行及加拿大央行均意外地採取了加息行動，為兩地貨幣帶來了短暫支持，而市場焦點轉向會否有其他央行跟隨行動，為市場帶來進一步波動。

本周美歐日議息

本周美國聯儲局、歐洲央行及日本央行均會舉行議息會議。早前美聯儲官員的言論及近期的經濟數據表現令美聯儲維持息率不變的機會較大，但亦沒有完全排除加息的可能，而市場亦揣測即使6月份按兵不動，7月份仍有可能加息，而歐洲央行取態一直鷹派，料將會再次加息0.25厘。至於日本央行何時改動政策一直是市場關心的議題，但預期在本周採取行動的機會不大，惟近期多地央行作出多個震撼市場的決定，投資者或許亦要留意相關風險。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]