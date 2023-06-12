消費券轉會可獲優惠券增值額

明報記者 劉敬華

2023年消費券第二期將於7月16日派發，已領取第一期消費券的市民若有意轉會至其他儲值支付工具，可由即日起至6月27日透過政府消費券計劃網站（consumptionvoucher.gov.hk）內的電子登記平台，又或親臨任何一間臨時服務中心透過電子登記平台遞交申請，以更改收取第二期消費券的儲值支付工具帳戶。一般而言，申請人會在遞交申請後約一至兩星期收到申請結果的短訊通知。要注意一般情况下，巿民只可更改與儲值支付工具相關的登記紀錄一次，已成功更改有關登記紀錄後再遞交的更改申請將被視為重覆申請，不會獲進一步處理。

連同轉會 PayMe派1300元折扣券

目前6個可用作領取消費券的儲值支付工具中，其中5個包括八達通、AlipayHK、BoC Pay、PayMe及WeChat Pay HK也有提供轉會優惠，當中以派發現金優惠券或增值額較為吸引。以PayMe為例，已登記並成功透過PayMe收取2023年消費券計劃第一期消費券的用戶，會獲發6張價值合共1150元的PayMe折扣優惠券，其中包括1張500元優惠券、1張250元的優惠券、2張150元的優惠券及2張50元的優惠券 ，而轉會至PayMe領取第二期消費券的用戶可獲額外多發放1張150元的優惠券，即合共可獲派發7張總值1300元的PayMe折扣優惠券。

又如八達通的轉會優惠，用戶只要成功登記使用八達通領取第二期消費券，及將該八達通登記入八達通App，可獲50元八達通增值額，如用戶使用手機八達通登記（即八達通在iPhone及Apple Watch、Smart Octopus in Samsung Pay或Huawei Pay八達通)，可獲100元八達通增值額。

至於BoC Pay的新舊客戶均可獲100元「現金賞」，而所有透過AlipayHK領取第二期消費券的用戶，於消費券派發當日可獲2000積分，即價值20元獎賞，第二期消費券計劃新登記用戶，可額外獲3000積分，相等於價值30元獎賞，即轉會用戶合共可獲價值50元獎賞。WeChat Pay HK的消費券新登記或轉會用戶於推廣期內可獲5張10元電子現金券。

除比較轉會優惠外，還要比較其他消費券相關優惠，以八達通為例，於消費券派發期間，將伙拍大家樂、日本城及麥當勞等商戶於八達通App內派發現金券。如Tap & Go拍住賞伙拍The Club推出5% Club積分消費回贈，而今年7月底前於CSL專門店/1O1O Center購買指定產品可享低至75折淨機折扣優惠，當中包括5G旗艦手機、智能平板電腦、智能家電、廚具及其他手機配件，淨機消費滿指定金額可獲消費券即減折扣金額優惠，最高可減500元。又如BoC Pay用戶於今年7月底前到屈臣氏、日本城及759阿信屋等超過40家商戶消費滿50元，可享即減5元優惠，每名客戶於今年7月1日至31日的階段內最多可享此優惠兩次。

留意使用條款 或設最低消費

轉會前還要留意，各優惠的使用條款，以免轉會後用不到相關的優惠。以PayMe針對第二期消費券派發的優惠券為例，合資格用戶透過其PayMe錢包向任何PayMe商戶進行任何付款時，將會自動套用錢包內的每張優惠券，但前提是交易須符合相關優惠券中所列明的最低消費額，交易付款須直接付予商戶的PayMe for Business錢包，而非商戶的個人PayMe錢包，且交易須於相關優惠券有效期屆滿之前進行。

更重要的是考慮消費券的實際運用需要，若已有特定購物計劃，如計劃利用第二期消費券購買電器，便要留意心儀商戶接受哪些儲值支付工具付款，即使6個領取消費券的儲值支付工具均可使用，則要留意心儀商戶有否與個別儲值支付工具合作提供額外優惠或折扣現金券，以慳得更多。倘若沒有特定消費目標，則可考慮以自身最常用的儲值支付工具，領取第二期消費券，以抵消部分通脹對日常生活的影響。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]