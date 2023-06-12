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經濟
2023年6月12日星期一
伍禮賢 光證點股
投資策略
廣告新勢力 YouTube頻道收入多元 小薯茄試當真毛記抬頭 推訂閱代言搞綜藝
小薯茄成員穩定 毛記「偽員」離巢減聲勢
業界指市場碎片化發展 大客仍願伙廣告公司電視台
WeLab推自選基金服務 100元入場
陳茂波：雙櫃台促進人幣國際化
中金張文朗：內地消費料回暖 今年GDP有望增6%
內地近月通脹溫和 為貨幣政策留空間
與富達齊看好中國股市 瑞士寶盛料港股彈 睇21000點
科倫已錄收入 獲默沙東加持
渣打倡內地修復企業信心勝放水 過去受強監管打擊 減投資意願
Carbon Wallet：更多美妝品牌洽合作 受惠「回收真美」計劃 支持環保
金蝶雲產品收入 今年目標逾30億
浙商銀行A+H供股籌140億
牛肝製解酒丸 藉降解乙醇護肝
創辦人曾研發人造血
李澄幸：保費融資留意非保證回報 小心高貸息風險
環球經濟數據
金子：受惠經濟數字化 中移Call 29956
張兆聰：內地提前高溫 電力股首選華能
張兆聰：特斯拉調整不會太多
伍禮賢：太保新業務價值標青 具競爭優勢
王良享：美軟數據轉弱 對7月加息預期有保留
陳大為：資產重組 揸強沽弱
仇詩豪：從交易所存貨量看比特幣趨勢
謝偉銓：裝修改動要留神 不單注意結構牆
消費券轉會可獲優惠券增值額
沈永年：陽台封窗可防蚊蟲 杜絕噪音
梁振輝：小心央行意外加息收水風險
許健生：電腦節玩轉科普
溫傑：下半年科技股首選騰訊
劉思明；投資者冀看到消費「底氣」
林少陽：日股AI概念今年跑出令人意外
技術取勝：中移100天線有支持
李聲揚：儲蓄拿去投資 好過存銀行
蔡金強：股市短期與經濟數據反向
艾雲豪：迪士尼對彼思購而不併
李順威：AI商機中尋寶
劉思明：大市倘回調 更有利組織升浪
何啟聰：中特估追落後 中移牛54835
瑞銀亞洲：派特別息利好 周大福購16551
摩根大通亞洲：步入技術牛市 標指購10870
周顯：英偉達股價完全被高估
張佩儀：MPF提供商可推更多不同風險基金
王弼：加央行加息是否領先指標？
曾淵滄：中資油股跑贏外國油股有因
湯文亮：日本亂倒核廢水 害人又害自己
陳永傑：加息期仍未結束
廖偉強：善用槓桿置業
布少明：利好因素現 樓市再起步
馬泰陽：再寬首置按揭非最佳良方
新地下季擬推3全新盤 涉2600伙 YOHO Hub料打頭陣 天璽‧海成九龍豪宅焦點
滙都倘趕及登場 本月一手交投料逾千宗
十大屋苑周末僅3成交 8個「吞蛋」
新都城兩房零議價1.4萬租出
晉海車位200萬沽 業主兩年料損手3%
HOLBORN收納空間足 高層賞維港
新盤搶客 尚悅交投急挫
MPF預設策略助分散投資
伍禮賢：太保新業務價值標青 具競爭優勢
【明報專訊】從今年首季內險股的季度業績來看，行業在經歷自疫情以來的低迷後，目前終於出現復蘇之勢。
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伍禮賢
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陳大為：資產重組 揸強沽弱
仇詩豪：從交易所存貨量看比特幣趨勢
謝偉銓：裝修改動要留神 不單注意結構牆
消費券轉會可獲優惠券增值額
沈永年：陽台封窗可防蚊蟲 杜絕噪音
梁振輝：小心央行意外加息收水風險
許健生：電腦節玩轉科普
溫傑：下半年科技股首選騰訊
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林少陽：日股AI概念今年跑出令人意外
技術取勝：中移100天線有支持
李聲揚：儲蓄拿去投資 好過存銀行
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