李澄幸：保費融資留意非保證回報 小心高貸息風險

我和先生正在考慮退休理財的問題，近日有理財顧問建議我們做保費融資，只需要付出「首期」，預期8年後退保會有接近一倍的回報。借貸期間還息不還本，理財顧問同時建議我們預留另一筆資金認購派息基金，該基金的息率約6至7厘，用於支付保費融資的利息開支。我們計劃於65歲退休，請問以上的建議是否值得考慮？有什麼需要注意的事項？

筆者回覆：

通俗來說，保費融資是指投保人以保單作為抵押品向金融機構（一般是銀行）貸款以用作支付購買保單的保費。理論上，保費融資可為投保人帶來槓桿效應從而增強回報，當保單回報高於貸款利息時，便可賺取當中息差。所以，預期8年獲取接近一倍的回報在理論上是可行的，但背後涉及一些值得注意的事項。首先，保單的回報一般分為保證回報及非保證回報，而借貸的真實成本亦隨市場環境轉變，故此如非保證回報不及預期，借貸利率持續上升或高企，均有可能令保費融資的回報縮小，最終是否做到8年獲取近一倍的回報是存在變數的。另外，保費融資是需要定期支付利息的，認購派息基金再透過派息去支付利息的確是一個思路，不過要留意的是派息基金的派息，一般來說是非保證的，基金自身的單位價格亦有機會隨市場而波動。

退休前慎選投資計劃

退一步說，任何投資都涉及假設和風險，所以我們回歸到策劃的本質上去討論其他相關的注意事項。投資策劃最基本的考量當然是回報與風險，陳太太除了計劃拿出一筆資金做保費融資外，亦計劃拿出另一筆資金認購基金，理論上投資回報可能不是8年一倍，因為「總本金」並不只是保費融資的「首期」，雖然陳太太沒有提及具體銀碼，假設兩者相若，真實的預期投資回報便不是年均約10%至12%，可能是年均約6%至8%（假設派息基金平穩派息但升值空間不大），具體當然要看真實配置的資金比例。從某個意義來說，如果相信某派息基金可靠，可維持6%至7%的派息，是否直接將全部款項配置於派息基金更省時省心，當然這不是簡單的「蘋果對蘋果」的問題，旨在帶出更多不同的角度供考量。

另外，陳太太期望在8年後退休，以上的投資方案如果回報不及預期，或影響退休的安排。雖說保費融資是還本不還息，但利息始終也是負現金流，臨近退休而又有職場風險的話，可能需要預留更充足的現金流，不宜動用全部資產投資。由於涉及借貸，記錄可能存於信貸資料庫，如自己未來有置業或支持子女置業的打算，也要留意相關的信貸安排。以上只是通用的資訊供參考，宜根據自身情况向相關的專業人士諮詢。

CFP認可財務策劃師

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[李澄幸 理財信箱]