浙商銀行A+H供股籌140億

茂宸獲基金提私有化

中信里昂為今次H股包銷商，另有兩名H股股東承諾供股，包括浙江海港及浙江省海港投資，兩者目前分別佔H股發行總數的20％及2.9%；至於A股每股供股2.02元人幣，大幅折讓近三成，發行50.14億股。

此外，茂宸集團（0273）獲基金公司提出私有化。茂宸昨公布，Liberty High Capital作為要約人，建議透過計劃方式將公司私有化，私有化每股作價0.0338元，較停牌前收報0.028元溢價20.7%，但較截至去年底每股經審核綜合資產淨值0.0862元折讓60.8%。茂宸申請於明早復牌。

要約人Liberty High Capital並無持有集團股份，私有化涉及購回全部股份，現金代價最高15億元。截至5月，要約人獲3名主要股東不可撤回承諾支持，佔已發行股份總數約47.55%。