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經濟

渣打倡內地修復企業信心勝放水 過去受強監管打擊 減投資意願

【明報專訊】第二季內地經濟數據接連差過預期，市場疑問內地經濟在新冠疫後復蘇能否持續。渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽認為，被壓抑的需求在首季釋放後，開始進入常態化，市場對月度數據「有點無限放大」。不過，他預期今年內地經濟只會溫和復蘇，現時國內需求不足，可歸結於過去對平台、房企等強監管政策，令私營企業信心不足，減少投資意願。相對再度寬鬆貨幣政策，丁爽認為政府應更着重如何修復企業信心：「要有不止一次的鮮明、頭條式的案例，讓人覺得政策的確在調整」。

明報記者 歐陽偉昉

今年首4個月，民間固定資產投資按年只有0.4%增長，丁爽指出，民營企業貢獻六成GDP、八成就業數目、佔企業數目九成以上，只要民營經濟投資偏低，整體經濟反彈力度便會不足。民間投資很大部分與房地產和平台經濟相關，但行業過去數年受強監管政策影響，他指民企並非沒有投資能力或缺乏項目，而是因過去3年的遭遇，令信心受挫。

需求不足 料今年溫和復蘇

內地官方今年已多次發出支持民企的信號，例如國家主席習近平3月表示把「民企當作自己人」，丁爽指月初國務院常務會議，提出「打造市場化、法制化、國際化營商環境」，而非提出進一步寬鬆措施，認為政府找對了問題根源，不過市場信心是長期結構性問題，需要有充分時間恢復，不能預期過高。

去年內地從融資、購房等多方面大幅調整房地產政策，又指已完成互聯網平台經濟專項整改，進入常態化監管，標誌性的大型科企也已計劃分拆重組上市，丁爽認為政府已有調整政策的意願，及後或需要不只一次明確、大型的「頭條式」政策案例，不斷增強市場預期。

放寬幣策邊際效用遞減

近月經濟數據放緩，市場開始預期人民銀行或再降準或減息穩定增長，不過丁爽指出，現時貨幣政策已較為寬鬆，再放寬的邊際效用正在遞減，反而會進一步提升疫情期間已經升高的槓桿率，而且需求不足下，釋放的資金也不會進入實體，而是流入金融產品空轉。他又指，內地企業貸款加權平均利率在首季已降至3.95厘的歷史低位，以行長易綱的利率黃金規則，即實際利率與實際經濟增長率相等，因此認為利率再降的空間很小，也未必需要在這個時候動用。

渣打預期今年內地經濟增長5.8%，丁爽認為目前內地經濟復蘇仍在持續，因為在新冠疫後，居民希望回到疫前生活消費，而企業也要回復正常化生產，繼續生存和發展而作出投資，近期市場失望氣氛，是因為首季經濟理想而提高預期。雖然房地產和製造業復蘇較差，但5月服務業PMI的數值仍然相當高，處於強勁的復蘇水平。

（解構中國經濟）

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