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經濟
新股巡禮

科倫已錄收入 獲默沙東加持

【明報專訊】若說近年本港新股市場的熱門行業，生物醫藥肯定是坐亞望冠。最新一員便有從深圳上市公司科倫藥業（深：002422）分拆而來的科倫博泰，公司本月4日通過聆訊，市場消息指已開展路演，計劃集資約23億至31億元。對香港股民來說，生物醫藥企業早不陌生，虧損連年也不是什麼新聞，但科倫至少已有收入，主因是與股東之一的大藥廠默沙東簽訂合作協議，相關項目推動科倫在未有可銷售藥品的情况下，去年仍錄得8億元（人民幣，下同）的收益。

撰文 旻晞

科倫是次來港招股，聯合保薦人有高盛及中信證券。據臨時招股書資料，科倫形容本身為一家一體化及創新的生物醫藥公司，參與創新藥物的研發、製造及商業化，主攻腫瘤學、免疫學，即主要開發治療癌症的生物藥物。

開發治癌藥 主攻ADC藥物

集團正推進差異化及具有臨牀價值管線的33項資產，當中包括5項處於關鍵試驗或新藥查驗登記（NDA）註冊階段、9項處於1期或2期階段，以及4項處於新藥臨牀試驗（IND）籌備階段。惟最重要是兩款核心ADC藥物：即SKB264及A166。前者用於治療各種晚期實體瘤，包括乳線癌、非小細胞肺癌及其他主要癌症；後者則治療晚期HER2+實體瘤等。

ADC藥物，即抗體藥物偶聯物，是一種生物製藥藥物，包含通過化學連接子與有效載荷分子（通常是細胞毒劑）偶聯的抗體。近十年，治療癌症的方法已由傳統的外科手術及化療等，轉向針對性的精準治療，即以生物技術，針對各特定癌細胞進行根治。其中抗體藥物（包括單抗、雙抗和ADC）為主要類別。而ADC又是近年來發展最快的治療方式之一。按弗若斯特沙利文報告，預測全球及中國ADC規模，於2022年至2030年的複合年增長率分別達30%及72.8%；2030年兩市場規模分別可達647億美元（折合約4606億元人民幣）及662億元人民幣。

研發需時 旗下商品未商業化

與化療相比，ADC或具有更寬的治療窗口，因為它們能夠將細胞毒性比標準化療藥物更高的有效載荷靶向，遞送至腫瘤部位，同時降低對健康細胞的毒性。科倫已建立三個分別專注於ADC、大分子及小分子技術的核心平台，作為發現及開發創新藥物的基礎，以應付特定疾病領域（如腫瘤學、自身免疫性疾病及代謝疾病）的醫療需求。公司稱，該等平台涵蓋不同藥物模態的整個研發過程，可整合在藥物開發的關鍵階段實現強大的交叉作用協同。

市場發展空間大，但奈何集團產品研發需時，目前仍未有任何商品能商業化，亦未有較為確實的具體商業化時間表。較為可幸的是，集團於上市前融資已吸引全球大廠默沙東入股，亦已建立長遠的合作關係。截至目前為止，科倫已與默沙東訂立三項許可及合作協議，以開發SKB264、SKB315及多達9項用於治療癌症的ADC資產。例如去年6月，集團向默沙東授予一項在全球開發、使用、製造及商業化SKB315及基於SK315產品的獨家、付特許權使用費及可轉授許可。此外，集團亦與Ellipses及Harbour BioMed等訂立合作及許可協議。既為集團目前帶來收入，亦有利於未來藥物投入市場。

仍錄虧損 流動負債淨額9.5億

當然有收入不等於有錢賺，始終目前集團仍在研發階段，單是研發成本已足以「吞噬」所有收入，令過去兩年分別錄得8.9億及6.2億元虧損。財政方面，截至今年4月底，科倫仍錄得流動負債淨額9.48億元。

科倫旗下藥品何時推出市場仍是未知數，但已知的是，競爭可不少。目前國內ADC藥品仍是以外國廠商為主，但亦已見有本地公司推出相關產品，便是榮昌生物（9995），其兩隻分別是用以治療胃癌及尿路上皮癌的HER2 ADC藥物：「愛地希」最早於2021年6月獲國家藥監局批准上市。若論同科倫相若，仍在研發途中的公司更不勝其數，如先聲藥業（2096）、君實生物（1877）、恒瑞醫藥（滬：600276），以及樂普生物（2157）亦有主營PD-1及ADC藥物。

既然有「前車可鑑」，那麼同類股份近期表現又如何？可惜未能「藥到病除」，如榮昌今年以來，股價累積下跌44.2%。榮昌於2020年9月在港掛牌，翌年6月首隻HER2 ADC藥物「愛地希」推出市場，但及後股價表現反覆，上周五收市價32.3元，較當年上市價52.1元已「潛水」38%。另外，有如先聲、樂普，今年至今股價累積跌幅分別達33%及17%，某程度反映有關行業股份目前走勢大體是跟隨大市。

再細看，已有ADC藥品推出市場的榮昌，去年收入倒退46%，並由盈轉虧，錄得虧損9.98億元；至今年首季，收入雖按年上升12%，但虧損反而進一步擴大13%至3.24億元，可見即使有商品推出市場，早期仍難以肯定可扭虧成功。或者科倫及後定價時，務必看清目前市况，作價未宜太進取。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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