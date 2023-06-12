陳茂波：雙櫃台促進人幣國際化

推動人幣計價證券納南向通

陳茂波舉例，去7月ETF正式被納入「滬深港通」，今年4月北向交易的平均每日交易額為2.4億元人民幣；南向交易的平均每日交易額為19.6億港元。他相信，只要市場對多元化人民幣投資產品的需求不斷增加，「雙櫃台模式」未來的交易體量一定會逐步提升和擴大。

為擴大跨境人民幣資金雙向流通，展望未來，陳茂波指，會繼續與業界和內地相關機構探討，提供更多的投資和風險管理產品。證監會、港交所（0388）和金管局正與內地有關機構開展商討在香港推出國債期貨，並進一步完善離岸市場的人民幣金融基建，支持香港離岸人民幣市場的長遠發展。

雷鼎鳴倡加強離岸中心角色

此外，特首政策組專家組成員、科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴於一個電台節目表示，香港可加強人民幣買賣及流通，加強人民幣離岸中心角色，助人民幣提升在國際貿易及儲備比率。他舉例在中東買賣石油以人民幣結算，中東國家可經香港市場，以人民幣購買金融產品投資。雷認為，近年中國經濟崛起，被美國認定是衝突對象，引發經濟及金融戰機會非常高。而港元及美元掛鈎，是要維持政治上和諧 ，否則可能引發金融動盪。他指美國將美元武器化，全球對美元信任下降，貿易以美元結算或有障礙。