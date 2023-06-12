陳茂波：雙櫃台促進人幣國際化

【明報專訊】財政司長陳茂波昨日發表網誌表示，本港即將推出的「港幣-人民幣雙櫃台模式」，參與股份數量將分階段增加，下一步會推動以人民幣計價的證券納入「南向通」。他認為雙櫃台模式將可為本港和世界各地離岸人民幣持有者提供更豐富的投資選擇，促進人民幣國際化，亦符合近年因國際政經格局變化引發的需要。
推動人幣計價證券納南向通
陳茂波舉例，去7月ETF正式被納入「滬深港通」，今年4月北向交易的平均每日交易額為2.4億元人民幣；南向交易的平均每日交易額為19.6億港元。他相信，只要市場對多元化人民幣投資產品的需求不斷增加，「雙櫃台模式」未來的交易體量一定會逐步提升和擴大。
為擴大跨境人民幣資金雙向流通，展望未來，陳茂波指，會繼續與業界和內地相關機構探討，提供更多的投資和風險管理產品。證監會、港交所（0388）和金管局正與內地有關機構開展商討在香港推出國債期貨，並進一步完善離岸市場的人民幣金融基建，支持香港離岸人民幣市場的長遠發展。
雷鼎鳴倡加強離岸中心角色
此外，特首政策組專家組成員、科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴於一個電台節目表示，香港可加強人民幣買賣及流通，加強人民幣離岸中心角色，助人民幣提升在國際貿易及儲備比率。他舉例在中東買賣石油以人民幣結算，中東國家可經香港市場，以人民幣購買金融產品投資。雷認為，近年中國經濟崛起，被美國認定是衝突對象，引發經濟及金融戰機會非常高。而港元及美元掛鈎，是要維持政治上和諧 ，否則可能引發金融動盪。他指美國將美元武器化，全球對美元信任下降，貿易以美元結算或有障礙。