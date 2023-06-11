明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：港研發「冰涼口罩」 最多可降溫5度

【明報專訊】對於醫護、飲食和很多製造業的從業員來說，佩戴口罩為必然的事情，不會因為新冠病毒減弱而改變，即使在炎夏也必須遵守這項守則。幸好，現時已經出現一種「冰涼口罩」。弓立醫療國際用品有限公司（SkyPro Medical）表示，該公司多年前已在廈門設廠生產口罩，並大量出口至日本。

2019年4月，該公司和香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）開始合作研發一次性的「冰涼口罩」（Natsu Cool Mask）。

零售價約每個5元

「冰涼口罩」有幾個設計特點。首先，它採用了4層結構，其中的「涼感吸濕層」的不織布使用了吸濕性糖醇塗層作為冷卻劑，可以在無刺激性及不致敏的情况下，吸收呼吸時產生的熱力和濕氣，有效降低口罩內部的溫度。此外，還有一層瞬間涼感布。

另外，它又採用了立體設計，以提供較多的呼吸空間，減低口罩表面和佩戴者面部之間的不必要接觸，從而避免直接傳熱而產生悶熱感。

經過試驗，「冰涼口罩」即使在佩戴一段時間之後，其內層的表面溫度仍然明顯比一般口罩為低，最多可以相差5度之多。「冰涼口罩」已於去年7月開始投產，除了出口日本之外，現時在HKTVmall、部分連鎖藥房和便利店的分店亦有上架，售價約為48元10個。在今年初的「日內瓦國際發明展」，「冰涼口罩」更獲頒一個銀獎。

明報記者 薛偉傑

[行銷新意思]

上 / 下一篇新聞