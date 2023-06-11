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經濟
2023年6月11日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
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張宗永：南官北上的水土不服
【明報專訊】假期往東京一遊，順便追讀手上的閒書，其中一本是台灣畫家、詩人暨作家蔣勳所著的《手帖：南朝歲月》。
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