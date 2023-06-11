明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
企業地球村

大摩：日股在亞洲最有潛力

【明報專訊】摩根士丹利近期發表報告，形容日本是亞洲最具潛力的股票市場。大摩策略師加納（Jonathan Garner）指出，企業盈利增長，推動了股票收益。他指出，富有成效的資本支出，以及更好的資產負債表管理，推動股本回報率改善，正吸引廣大國際投資者關注。

考慮了大市走勢和匯率影響的美元計價日經指數回報，是外資買賣日股的關鍵指標。日圓兌每美元匯率，由去年2月的115水平，暴跌至去年10月的150日圓，其間日經指數上漲約1000點，但若以美元計價後，相當於下跌兩成。當時國際投資者淨沽出了價值3萬億日圓的日本股票。

今年日股漲幅 足抵消日圓貶值影響

不過，近期日經指數的升幅，已抵消日圓疲軟的影響。截至上周一（5日），以美元計價的日經指數今年以來上漲了17%。高盛日本公司副總裁Takayuki Ishibashi指出，很多外國投資者原本削減了對日本股票的配置，但隨着以美元計價的日經指數回報上漲，他們又再次買入，以確保不會錯過升浪。

日本股票相對於美股廉宜，也增加了其吸引力。東證指數的預測市盈率為13.9倍，高於去年底的12倍，符合其10年平均水平。相比下，標普500指數的預測市盈率接近19倍。市場人士指出，企業盈利進一步增長，是保持日股升勢的必要條件。

Schroders資產管理的投資組合經理James Gautrey指出，日本的通脹預期上升，在這環境下，擁有產品定價權的企業，加價速度可以較成本上升的速度快，從而提高利潤。

[企業地球村]

上 / 下一篇新聞