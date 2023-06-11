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經濟

Crypto.com停美機構客戶業務 比特幣昨跌3%

【明報專訊】美國證交會上周起訴兩大虛擬貨幣交易所幣安和Coinbase（美：COIN），另一家被市場認為是下一輪被起訴熱門的新加坡虛幣交易所Crypto.com，昨日公布將自本月21日起，暫停美國機構客戶業務，稱是因為目前環境下，美國機構客戶業務缺乏需求，零售客戶業務則不受影響。

受近日接連監管打擊影響，虛擬貨幣昨日再度下跌，截至晚上7時，比特幣較1日前下跌3.44%，報25,676美元，接近上周一幣安被起訴後的近3個月低位。

Robinhood將停3虛幣交易

美國證交會起訴兩家交易所銷售「未經註冊的證券」，當中特別提及了一些小型的虛擬貨幣，包括Cardano（ADA）、Solana（SOL）和MATIC，受訴訟影響，網上券商Robinhood（美：HOOD）昨日公布，自27日起將不再支援以上3隻虛幣的交易，客戶持倉將在期限過後，會按市價沽售，帶動3隻虛幣過去24小時內下跌逾兩成。

Crypto.com平台可交易被證交會點名為未經註冊證券的虛擬貨幣，而且客戶可以平台代幣CRO作為貸款抵押，市場認為做法或違反美國《證券法》，因此有被當局起訴的風險。

Crypto.com行政總裁Kris Marszalek在Twitter發文，表示在上周的監管行動後，虛擬貨幣市場因為一些貨幣退市而引起拋售，不過他認為虛擬貨幣被在市場接納的進程中，必然會經過被監管當局打擊的階段，認為事件過後虛幣行業將變得更強大。

相關字詞﹕幣安 美國證交會 虛擬貨幣 比特幣

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