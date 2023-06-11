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經濟

納指連升7周 升勢集中少數大型科企 分析：強勢股將更強 美股續震盪式上升

【明報專訊】美股上周五持續做好，在重磅人工智能股和Tesla（美：TSLA）股價帶動下，納指一度高見13,385點，再創逾一年新高，連升第7周，而標指亦在上周自去年10月的低位升逾兩成擺脫熊市，連升第4周。雖然市場擔心美股上升只過於集中個別大型科企，及後或未能持續，不過有分析認為今次資金持續流入人工智能股，強勢股表現將更為強勁，帶動美股繼續震盪式上升。

明報記者 周永雄

納指上周五收報13,259點，升0.16%，標指收報4298點，升0.11%，道指收報33,876點，升0.13%。總結全周，道指及標普指數升逾0.3%，納指升逾0.1%。 人工智能股繼續帶動大市向上，Adobe（美：ADBE）推出人工智能繪圖，輸入文字便能產生圖片，股價周五升3.41%，報454美元，見14個月新高。

Adobe推AI繪圖

股價創14月新高

其他科技股亦有好消息接力向上，通用汽車（美：GM）跟隨對手福特（美：F），由明年起使用Tesla充電設施，刺激Tesla股價高收逾4%，通用汽車升逾1%。不過，消息拖累其他電動車充電營運商股價下挫，ChargePoint（美：CHPT）重挫13%，EVgo（美：EVGO）回落11.7%，Blink Charging （美：BLNK）則跌10.6%。

統計標指首七大科技股的市值在標指的佔比，自去年底上升7.44個百分比至上周五的28.1%，可見今年美股升幅主要集中於個別大型科技股。相對代表整體大市的標指今年上升11.96%，以及傳統股比重較高的道指上升2.2%，受惠人工智能概念熱炒的重磅股微軟（美：MSFT）上升36.26%，Alphabet（美：GOOG）38.48%，而Nvidia（美：NVDA）更升達1.65倍。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，美股並非全面做好，不過資金將繼續追捧人工智能股等強勢股份，因為人工智能發展快速，由概念進階至實際應用，包括軟件商應用人工智能，微軟在商業軟件方面已作測試等，故與以往資金獲利後輪動至其他低估值股份的策略不同。

標指升幅相對不大，他看好人工智能股仍能帶動整體美股震盪式上升，不過資金「揀股不揀市」，建議後市仍應選擇強勢的人工智能股。

美銀料聯儲局加息至6厘

市場近期對聯儲局在今年或再加息，引發經濟衰退帶動股市下挫的憂慮增加，美銀預計聯儲局或在未來12個月加息至6厘，現為5厘至5.25厘。

馮宏遠認為，市場已預期下半年仍有機會加息1至2次，短期對美股影響有限，但中長期息口高企對經濟的影響將在股市浮現。

相關字詞﹕馮宏遠 標指 人工智能 微軟 美股

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