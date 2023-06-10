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經濟
2023年6月10日星期六
睇樓手冊
內地PPI跌幅逾7年最大 憂陷通縮 CPI升0.2% 人行易綱料下半年逐步回升
易綱無提谷經濟措施 稱幣策續精準有力
港股連升3日 建銀料下半年見21500點
大摩料股價跑贏同業 周大福升3.6%
中小行加息搶定存 富邦高見4.5厘
百度字節跳動籌備AI對話類產品
巨星傳奇煞停上市 或減價後再IPO 未受惠「周董」效應 傳加長管理層禁售期
李家超：研港股通增人幣櫃台
中證監：金融不尋求脫鈎 反主動掛鈎
實德環球看好澳門賭收 料全年重上1500億
蔚來首季虧損按年擴至48億 毛利率僅1.5%
阿里再減持商湯 套現逾1.5億
繼福特後 通用加入Tesla充電網 共佔美電動車市佔七成 推動北美充電標準
幣安美國遭割席 銀行擬停美元服務
Meta擬推與Twitter競爭軟件
社署預留近8億彈藥 物色物業收購 添置處所作社福用途 關注叫價是否合理
港鐵圍方下月22日起試業 擁近150商戶
上月辣稅成交215宗 全面通關後最差
CCL三大整體指數齊連挫兩周
黃鴨重臨香港 恒地高層現身啟航禮
「發叔」家族成員屯門申建3幢洋房
大手客5343萬購澐璟兩伙 呎價逾3萬
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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內地PPI跌幅逾7年最大 憂陷通縮 CPI升0.2% 人行易綱料下半年逐步回升
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