大手客5343萬購澐璟兩伙 呎價逾3萬

同時，啟德同區由恒地（0012）發展的THE HENLEY系列，上載銷售安排，其中THE HENLEY I推出6伙，於下周二以價單形式發售，實用面積331至696方呎，折實價836.76萬至1779.92萬元，折實實呎24,797至25,574元；THE HENLEY II則於下周三起招標出售9伙分佈於第1座的3房戶。

恒地HENLEY系列下周新推售15伙

華懋、港鐵（0066）何文田站瑜一•天海，亦連售兩伙吸金逾4212萬元；當中第2B座20樓A室，3房1套間隔，實用面積957方呎，成交價逾2909萬元，實呎3.03萬元；整個瑜一系列自今年3月開售以來，累沽412伙，佔可售單位近82%，套現逾69億元。

路勁（1098）黃竹坑站港島南岸晉環早前連錄撻大訂，其中實用面積766方呎第2A座15樓A室，以2354.2萬元再售出，實呎3.07萬元，較2021年5月成交價2440.3萬元低3.5%，主要是買家付款方法不同所致。另佳明（1271）營業及市務總經理馮倩平指，青衣明翹匯以1000萬元售出1座11樓D室三房戶，實用面積586方呎，實呎1.7萬元。