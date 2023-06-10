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經濟

香港地產

CCL三大整體指數齊連挫兩周

【明報專訊】近日樓價走勢反覆，反映上月中市况的中原城市領先指數CCL最新報166.82點，按周跌0.04%，連跌兩周共0.65%，近8周計，CCL三升五跌，累跌0.94%，指數繼續在165點到168點之間反覆爭持。

獨豪宅樓價指數按周升

反映大型屋苑樓價的CCL Mass最新報168.16點，按周跌0.15%；CCL（中小型單位）報166.66點，按周跌0.10%。可留意是，CCL Mass、CCL（中小型單位）同樣連跌兩周，分別累跌0.89%及0.74%；豪宅方面，CCL（大型單位）報167.68點，按周卻升0.32%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，二手樓市仍處拉鋸局面，港府日前放風指，考慮進一步為首置人士再放寬按揭成數比例，以及下周美國聯儲局公布議息結果，對樓價的影響將於6月下旬及7月上旬公布的CCL才開始反映。

至於二手成交，利嘉閣市務經理司徒俊傑表示，青衣居屋青華苑A座中層1室，實用面積351方呎兩房戶，最新以369.5萬元自由市場售出，較2021年原業主放售價460萬元，減價90.5萬元或近兩成，折合實呎10,527元；原業主於1986年以約14.44萬元未補地價購入，估計獲利甚豐。

愛炫美兩房零議價2.1萬租出

暑假租務旺季將至，美聯高級分區營業經理何振榮表示，荃灣海之戀‧愛炫美新錄兩房戶租務成交，單位為第3B座高層C室，實用面積534方呎，業主上月以2.1萬元放租，吸引專才洽租，睇樓兩次決定零議價承租，實呎租金逾39元；業主2017年以904.7萬元一手購入，享租金回報率近2.8厘。

相關字詞﹕青衣居屋 青華苑 海之戀‧愛炫美 中原城市領先指數CCL

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