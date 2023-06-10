明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

上月辣稅成交215宗 全面通關後最差

【明報專訊】本港和內地今年初起恢復通關，曾帶動本港樓市交投反彈，不過在加息、股市波動等因素影響，近日樓市回落；據稅務局統計顯示，5月三大物業辣稅合共只錄215宗成交，回落至2月全面通關後新低，同期涉及稅款近7.5億元，按月跌約2%。

根據稅務局數據，上月共錄215宗涉辣稅成交（包括買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD及額外印花稅SSD），相對4月280宗按月減65宗或23%，並跌至2月全面通關以來新低。至於上月涉3大辣稅稅款為7.489億元，相對4月7.639億元，按月減1500萬或近2%，金額跌幅遠小於宗數跌幅。三大物業辣稅中，反映境外或公司買家入市的BSD，上月錄57宗成交，較4月71宗，按月減少約20%，為1月錄得34宗後的4個月最少，涉稅款2.568億元，較4月2.639億元減少2.7%。

額印稅收僅220萬 歷來最低

反映投資者入市的DSD成交151宗（150宗為住宅雙倍印花稅），較4月196宗按月減少約23%，同樣為2月全面通關後最少；而5月涉稅款為4.899億元，按月減少1%。至於反映短炒的SSD成交，上月錄7宗相關成交，較4月13宗減少46%，涉稅款220萬元，按月減少56%，料為2011年有紀錄以來新低。

黃建業籲撤辣激活樓市

美聯集團主席黃建業表示，今年首5個月，二手住宅註冊量錄約19,705宗，雖然較去年同期高約12.5%，但較2021年同期低約27.4%，反映今年樓市反彈力度仍未足夠，受制於加息及新盤搶客，近期二手市况有拾級而落勢頭，意味通關後的「亢奮期」已過，港府須「火速進補」，建議徹底寬免外地人來港首次置業需付的三成辣稅，以吸引資金到港「買磚頭」，並贊成進一步放寬按揭，激活二手市場。

相關字詞﹕黃建業 額外印花稅SSD 雙倍印花稅DSD 買家印花稅BSD 三大辣稅

上 / 下一篇新聞