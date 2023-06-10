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經濟

香港地產

港鐵圍方下月22日起試業 擁近150商戶

【明報專訊】港鐵（0066）商場再添新成員，旗下位於大圍站上蓋的圍方（The Wai），將於下月22日正式試業；圍方共設4層商舖樓層、總樓面約65萬方呎，匯聚近150間商戶，為區內外居民及顧客提供服務，港鐵將在今年第四季舉行正式開幕典禮。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，圍方是港鐵旗下第15個商場，位於港鐵大圍站上蓋，擁屯馬線、東鐵線雙線優勢，連接全港多區，而商場與車站無縫連接，充分體現「鐵路加社區」發展理念。

亮碧思總裁沽企廣帳賺988萬

另商廈買賣市况活躍。市場消息指，九龍灣企業廣場1期第2座低層05、06室，及第3座低層05室，面積分別約5053及5853方呎（總樓面10,906方呎），成交價分別3284.45萬及3804.45萬元，合共涉資7088.9萬元，折合呎價約6500元。資料顯示，原業主為緻寶有限公司，註冊董事為亮碧思集團總裁黃樹雄（HUYNH Valery），在2019月以6100萬元購入，帳面獲利逾988萬元或16%。

裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的兒子羅守輝再度沽貨，新近售出灣仔告士打道166號信和財務大廈2樓，面積3050方呎，去年10月曾以呎價1.25萬元、售價3812.5萬元放售，上月以3000萬元易手，成交價較去年叫價低逾812萬元或21%，折合呎價約9836元；羅守輝於2012年9月以2100萬元購入，帳面獲利900萬元，物業逾10年升值約43%。

相關字詞﹕鄧智輝 港鐵 圍方 裕泰興羅氏家族 羅守輝 企業廣場 黃樹雄 亮碧思

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